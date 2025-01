Discurso inaugural de Trump: petróleo, eficiencia gubernamental y construcción de la paz

Resumen del discurso de Donald Trump: Política interna: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Control Fronterizo: Trump anunció la introducción de un estado de emergencia en la frontera sur y un enfoque en temas relacionados con la inmigración ilegal.

Trump anunció la introducción de un estado de emergencia en la frontera sur y un enfoque en temas relacionados con la inmigración ilegal. Apoyo a los Ciudadanos: Se asignarán recursos para ayudar a los estadounidenses (por ejemplo, abordar la ayuda insuficiente después del huracán en Carolina del Norte).

Se asignarán recursos para ayudar a los estadounidenses (por ejemplo, abordar la ayuda insuficiente después del huracán en Carolina del Norte). Seguridad y Justicia: Trump enfatizó la restauración del orden en el país, insinuando posibles indultos por eventos relacionados con el 6 de enero de 2021.

Trump enfatizó la restauración del orden en el país, insinuando posibles indultos por eventos relacionados con el 6 de enero de 2021. Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE): Trump anunció la creación de una nueva institución. La mención de "DOGE" generó un alza del 4%.

Trump anunció la creación de una nueva institución. La mención de "DOGE" generó un alza del 4%. Reincorporación de Miembros Militares: Aquellos dados de baja por negarse a vacunarse contra la COVID podrán volver al servicio.

Aquellos dados de baja por negarse a vacunarse contra la COVID podrán volver al servicio. Cambios en Nombres Geográficos: Planes para renombrar el Golfo de México como el "Golfo Americano" y restaurar el nombre histórico de Monte McKinley en lugar de Denali en Alaska. Economía y energía: Energía y Petróleo: Trump anunció la reanudación de permisos de perforación ("Drill Baby Drill") y busca fortalecer el dominio de EE. UU. como líder productor de petróleo y gas.

Trump anunció la reanudación de permisos de perforación ("Drill Baby Drill") y busca fortalecer el dominio de EE. UU. como líder productor de petróleo y gas. Apoyo al Sector Petrolero: Planes para suspender el apoyo a la industria de vehículos eléctricos en favor de sectores automotrices tradicionales.

Planes para suspender el apoyo a la industria de vehículos eléctricos en favor de sectores automotrices tradicionales. Aranceles e Impuestos: Trump propuso imponer aranceles e impuestos a otros países para incrementar la riqueza de EE. UU. Política exterior: Fin de las Guerras: Trump prometió no iniciar nuevos conflictos militares.

Trump prometió no iniciar nuevos conflictos militares. Canal de Panamá: Declaró el objetivo de recuperar el control sobre el Canal de Panamá. Declaraciones simbólicas: Plan para Plantar una Bandera en Marte.

Regreso Político: Trump enfatizó su adhesión a los temas de campaña que han ganado apoyo público. Reacciones del mercado: EUR/USD: Se observaron niveles altos más temprano debido a reportes sobre aranceles, pero la tasa volvió a situarse por debajo de 1.0400.

Se observaron niveles altos más temprano debido a reportes sobre aranceles, pero la tasa volvió a situarse por debajo de 1.0400. Bitcoin: Registró una caída del 1% tras alcanzar previamente un máximo histórico de 109,000; actualmente cotiza en 102,000.

Registró una caída del 1% tras alcanzar previamente un máximo histórico de 109,000; actualmente cotiza en 102,000. Precios del Petróleo: Continuaron con caídas, principalmente después de las 2:30 PM, tras informes de que no se introdujeron aranceles significativos.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.