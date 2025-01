Domino's Pizza y su proyección a largo plazo

Domino's Pizza (DPZ.US), la cadena de pizzas más grande del mundo, enfrenta presiones competitivas cada vez mayores en sus mercados principales mientras navega por una desafiante expansión internacional. A pesar de los recientes obstáculos, la empresa mantiene su posición como operador líder de restaurantes de comida rápida con una sólida economía unitaria y capacidades digitales en expansión. El reciente anuncio de la empresa de transferir su cotización al NASDAQ después de 20 años en la Bolsa de Nueva York marca un nuevo capítulo en su evolución. Resultados del tercer trimestre de 2024 de Domino´s pizza Domino's informó de: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ingresos: 1.080.000 millones de $ (+4,9% interanual) vs. estimación 1.099.000 millones de $.

BPA ajustado: 4,19$ vs. 4,18$ interanual.

Ventas en tiendas comparables en EE. UU.: +3,0% interanual.

Ventas en tiendas comparables internacionales: +0,8% interanual.

Crecimiento neto global de tiendas: 72 unidades.

Margen operativo: 16,8% (+100bps interanual). Fuente: Bloomberg Evolución estratégica de Domino´s pizza Domino's está atravesando lo que el director ejecutivo Russell Weiner describe como las "guerras de la pizza", con una mayor competencia en las ofertas de valor en el segmento de pizza QSR. La estrategia de la empresa se centra en equilibrar las iniciativas de valor con la innovación tecnológica y la eficiencia operativa. Un avance clave ha sido la exitosa integración de la entrega a domicilio de terceros a través de UberEats, que ahora representa el 2,7% de las ventas en EE. UU., frente al 1,9% del segundo trimestre. Se espera que esta asociación alcance más del 3% de las ventas para finales de 2024, y aproximadamente dos tercios de estas ventas serán incrementales. El programa de fidelización mejorado de la empresa, lanzado en el cuarto trimestre de 2023, continúa impulsando la participación del cliente con múltiples niveles de canje que han demostrado ser particularmente efectivos en el segmento de comida para llevar. Los pedidos para llevar con canjes de fidelidad en el primer semestre de 2024 fueron el doble de altos en comparación con el año anterior, lo que demuestra el éxito del programa a la hora de impulsar la frecuencia y la retención. Posición competitiva de Dominos´s pizza Domino's mantiene su posición de liderazgo en el segmento de pizzas de QSR en EE. UU. con más del 20% de participación de mercado, aunque las presiones competitivas se han intensificado. Los principales rivales han adoptado puntos de precio de valor similares, con Pizza Hut y Papa John's igualando las ofertas promocionales históricamente dominantes de Domino's de $6.99 a $7.99. A pesar de esta mayor competencia, la superior economía unitaria y eficiencia operativa de Domino's brindan una ventaja competitiva sostenible, con una rentabilidad promedio a nivel de franquicia en EE. UU. esperada en 170.000$ para el año fiscal 2024, frente a los 162.000$ del año fiscal 2023. Las capacidades digitales de la empresa siguen siendo un diferenciador clave, con aproximadamente el 85% de los pedidos que se realizan a través de canales digitales. Una asociación de cinco años con Microsoft anunciada en octubre de 2023 tiene como objetivo mejorar tanto la experiencia de pedido del consumidor como las operaciones en la tienda a través de la personalización impulsada por IA. Desafíos de la expansión internacional de Domino´s pizza El crecimiento internacional se ha enfrentado a importantes obstáculos, lo que ha llevado a dos revisiones a la baja de las previsiones de crecimiento de unidades durante 2024. La empresa espera ahora entre 800 y 850 nuevas unidades netas a nivel mundial en 2024, por debajo del objetivo original de más de 1.100. Estos desafíos son especialmente pronunciados en determinados mercados, como el franquiciado principal Domino's Pizza Enterprises (DPE) que está experimentando dificultades en Japón y Francia. Sin embargo, siguen existiendo puntos positivos en mercados de crecimiento clave como China e India, que se espera que contribuyan con el 40-50% de las aperturas globales. DPC Dash en China (actualmente con ~1000 unidades) y Jubilant en India (con ~2800 unidades) siguen mostrando un sólido rendimiento y potencial de expansión. Orientación de gestión de Domino´s pizza De cara al futuro, la dirección ha moderado sus perspectivas a corto plazo: El crecimiento de las ventas minoristas globales en 2024 se revisó a ~6% (frente al 7% esperado).

El crecimiento de los ingresos operativos en 2024 se mantuvo en ~8%.

Las expectativas para 2025 se alinearon con los niveles de 2024.

La orientación a largo plazo (2026-2028) se mantuvo en un crecimiento de las ventas minoristas del 7% y un crecimiento de los ingresos operativos por encima del 8%. Riesgos de la inversión en Domino´s pizza Los riesgos clave incluyen: Intensificación de la competencia en el segmento de valor.

Desafíos de expansión internacional, en particular en mercados maduros.

Potencial impacto de los medicamentos GLP-1 en el comportamiento del consumidor.

Aumento de los tipos de interés que afectan la capacidad de expansión de los franquiciados.

Presiones macroeconómicas continuas sobre los consumidores de bajos ingresos. Perspectiva de Wall Street Entre los últimos acontecimientos destacables de Domino´s se encuentra la nueva participación de Berkshire Hathaway de 1,28 millones de acciones en el tercer trimestre de 2024, lo que indica la confianza de Warren Buffett en las perspectivas a largo plazo de la empresa. Morgan Stanley mantiene una calificación de sobreponderación con un precio objetivo de 510 dólares, aunque recientemente se ajustó a la baja desde 520 dólares, citando desafíos de crecimiento a corto plazo pero manteniendo la confianza en la posición competitiva de la empresa. ¿Cómo está realmente Domino´s? Si bien Domino's enfrenta vientos en contra a corto plazo debido a una mayor competencia y desafíos de crecimiento internacional, su sólida economía unitaria, liderazgo digital y eficiencia operativa brindan una base sólida para el crecimiento a largo plazo. La capacidad de la empresa para mantener los márgenes mientras compite agresivamente en valor, combinada con oportunidades de expansión en mercados internacionales clave y el potencial alcista de las asociaciones de entrega con terceros, sugiere un modelo de negocios resiliente. Sin embargo, los inversores deben monitorear la dinámica competitiva en el mercado estadounidense y el ritmo de la recuperación internacional, particularmente en los mercados en problemas bajo la gestión de DPE. Análisis fundamental de Domino´s pizza Basamos nuestras proyecciones en promedios históricos y proyecciones de la empresa, asumiendo un escenario de crecimiento continuo para la empresa. Esto da como resultado un crecimiento de los ingresos del 6,5% y un margen operativo del 19% en el pronóstico de 5 años. Considerando la influencia sustancial del valor terminal en el análisis de flujo de efectivo descontado, especialmente para períodos de pronóstico más cortos, hemos aplicado un crecimiento de los ingresos del 3,5% y un WACC terminal del 7,5%, por debajo del 9% en los años de pronóstico. Bajo estos supuestos, nuestro modelo sugiere un valor intrínseco de 421,69$ por acción, lo que indica que la valoración potencial está en línea con el precio actual de la acción. Es importante señalar la alta sensibilidad de los valores intrínsecos derivados del flujo de efectivo descontado a los supuestos de entrada. A continuación, dos matrices de sensibilidad ilustran diferentes escenarios de margen operativo y crecimiento de los ingresos, así como variaciones del WACC terminal y del crecimiento de los ingresos terminales. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Research

Análisis técnico de las acciones de Domino´s pizza Domino’s Pizza cotiza actualmente por encima del nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%. Para los alcistas, el primer objetivo se encuentra en el nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% en 427,4 dólares, seguido de la media móvil simple (SMA) de 100 días. La media móvil simple (SMA) de 100 días ha actuado históricamente como un nivel de soporte o resistencia significativo dependiendo del impulso predominante. Una ruptura exitosa por encima de este nivel podría reavivar el impulso alcista, con el siguiente objetivo en la media móvil simple (SMA) de 50 días. Para los bajistas, una nueva prueba del mínimo de septiembre en 396 dólares podría allanar el camino para una mayor caída, potencialmente probando niveles de soporte más bajos. El RSI se está consolidando después de mostrar una divergencia bajista, lo que puede indicar una pérdida de fuerza para los bajistas. Mientras tanto, el MACD continúa divergiendo a la baja, lo que indica precaución para los operadores alcistas.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.