🚀Las acciones de Bankinter despegan un 6%

Bankinter bate expectativas y sus acciones despegan un 6% Las acciones de Bankinter (BKT.ES) est谩n despegando en la sesi贸n de hoy m谩s de un 6% gracias a unos resultados del segundo trimestre del 2025 que han batido las expectativas del consenso de analistas. De hecho, aunque los resultados de Sabadell han sido buenos, son las acciones de Bankinter las que lideran al Ibex 35.聽 Fuente: Bankinter 聽 Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Cifras clave de los resultados de Bankinter del segundo trimestre de 2025 Margen de intereses: 560,4 millones de euros,聽 -3,8% frente al 2T2024 y 2,36% frente al consenso Comisiones: 192 millones de euros,聽 9% frente al 2T2024 y -0,24% frente al consenso Beneficio neto: 271,6 millones de euros,聽 -0,41% frente al 2T2024 y 6,38% frente al consenso 聽 Opini贸n del Equipo de An谩lisis de XTB Espa帽a sobre los resultados de Bankinter聽del segundo trimestre del 2025 Los resultados de Bankinter sorprenden al alza y sus acciones reaccionan de manera alcista. Aunque en el primer trimestre del a帽o bati贸 el BPA estimado en casi un 17%, sus acciones apenas subieron un 1,65%. El mercado reconoc铆a que el no impactar el impuesto a la banca ten铆a un efecto muy positivo en las cuentas del banco y por ello no premiaron demasiado los resultados. En el caso de hoy, la comparaci贸n con el segundo trimestre del 2024 es m谩s limpia y el mercado lo reconoce.聽 聽 El margen de intereses aguanta El margen de intereses ha crecido en un 4% en t茅rminos intertrimestrales, lo que calma los miedos de la ca铆da en t茅rminos interanuales. En cualquier caso, el margen de clientes se ha contra铆do hasta el 2,73% frente al 3,01% del segundo trimestre del 2024. De nuevo, estas ca铆das se han compensado levemente con el incremento de la cartera crediticia, con un crecimiento del 5,84% interanual. Este incremento se ha fundamentado en el crecimiento de la cartera hipotecaria, que ha aumentado en un 6% interanual y un 1,6% intertrimestral. Esto casa con el incremento de los precios de la vivienda, por lo que el sector bancario espa帽ol probablemente incremente su exposici贸n a este segmento. De hecho, si nos fijamos en la nueva producci贸n hipotecaria vemos un incremento de 1.800 millones de euros en el segundo trimestre, frente a los 1.600 millones de euros del primer trimestre del a帽o. Por tanto, nos parece que la evoluci贸n est谩 siendo s贸lida y Bankinter se ve preparada para enfrentarse a mayores rebajas de tipos, siempre y cuando sean lentas y no demasiado profundas desde los niveles actuales.聽 聽 La gesti贸n de activos sigue impulsando sus cifras聽 Las comisiones se han visto impulsadas por la gesti贸n de activos, que han copado el 53% de las comisiones de todo el semestre. Los activos fuera de balance por gesti贸n de activos han crecido en casi un 17% interanual, con el mayor incremento proveniente de los fondos de inversi贸n de terceros, que son menos rentables que los propios. En cualquier caso, el crecimiento intertrimestral ha sido de m谩s del 5%, aceler谩ndose considerablemente frente al trimestre anterior.聽 Por regiones, no sigue gustando el desempe帽o de Irlanda, con un crecimiento del 15% de su margen e intereses en el semestre. Creemos que aunque este segmento siga siendo poco relevante para la cuenta de resultados, tiene un potencial interesante.聽 En general, las cifras de Bankinter han sido s贸lidas y muestran que Bankinter est谩 siendo capaz de capear las bajadas de tipos gracias a otras 谩reas de negocio y al incremento del volumen de pr茅stamos.聽 聽 Las acciones de Bankinter suben un 62% en este 2025 y en la jornada de hoy lideran las subidas del Ibex 35.聽 聽 Descubre nuestra nueva secci贸n de Ideas de inversi贸n en Bolsa Descubre nuestra聽nueva secci贸n de Ideas de inversi贸n en Bolsa, una nueva secci贸n disponible en la secci贸n de 鈥楩ormaci贸n鈥 de nuestra p谩gina web en la que podr谩s encontrar una selecci贸n de activos elegidos por nuestro equipo de analistas para invertir en los mercados financieros. Esta nueva secci贸n incluye tanto acciones nacionales como acciones internacionales e incluso ETFs y cuenta con informaci贸n sobre los distintos activos que te ayudar谩 a mantenerte al d铆a de su actualidad burs谩til. 隆No te la pierdas! Haz click aqu铆 y empieza a invertir con la ayuda de XTB. 聽

