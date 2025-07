Los bancos impulsan al Ibex 35

Muchos movimientos en el inicio de jornada de las bolsas europeas ante la batería de presentaciones de resultados y las expectativas favorables de un posible acuerdo comercial entre Estados Unidos y Europa, que pudiera anunciarse en los próximos días.

Movimientos más destacados en el Ibex 35 El Ibex 35 se anota fuertes subidas en el inicio de la sesión, rompiendo el nivel de los 14.200 puntos, gracias a las buenas cifras trimestrales presentadas, especialmente en el caso de los bancos. Con estos movimientos el Ibex 35 consigue salir de la zona de consolidación de las últimas semanas y se encamina a recuperar la tendencia positiva de princios de año. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Bankinter lidera las subidas del día en el Ibex 35. Sus acciones despuntan cerca del 6% gracias a la publicación de beneficio neto por encima del consenso, impulsado principalmente por el margen de intereses gracias a un fuerte crecimiento del volumen, el incremento de las comisiones y márgenes resilientes. Por otro lado, dentro del sector también han sido positivos los resultados de Sabadell, que han mostrado una gran fortaleza que permitirá a la directiva reforzar la idea de que la entidad en solitario puede generar más rentabilidad para el accionista que integrada en BBVA. Las cifras de hoy eran clave y suponían una “bola de partido” importante que parece que Banco Sabadell ha sido capaz de ganarla. Otras compañías del Ibex 35 que han presentado cifras y que se anotan fuertes subidas son Repsol e Indra. La petrolera española se ha visto castigada en sus cifras por la debilidad del dólar, la caída del precio del crudo y el efecto negativo de varios apagones, entre ellos el apagón general de España el pasado 28 de abril. Sin embargo, las cifras han sido mejores que el periodo anterior y de lo esperado por el mercado, que también ha celebrado los nuevos programas de recompras de acciones anunciados. En el caso de Indra, se han superado las estimaciones de los analistas liderada por el crecimiento de las ventas en el sector de la defensa, y el aumento en la valoración de su participación en la firma de Tess Defence, de la que Indra tomó el 51% del capital en junio, desde una posición previa del 24,67%, bajo una valoración de 107 millones de euros. Tesla defrauda en sus resultados Más allá del Ibex 35, en Estados Unidos también se han publicado datos de algunos de los nombres más importantes de Wall Street. Tesla advirtió sobre el duro camino que le espera a la compañía en los próximos meses por la guerra comercial de Donald Trump y las políticas anti-vehículos eléctricos en el último proyecto de ley aprobado por el presidente estadounidense. Los inversores, hasta ahora, se han mostrado dispuestos a ignorar la caída de las ventas y a centrarse en las promesas de Musk de un futuro basado en la inteligencia artificial, la robótica y la tecnología de conducción autónoma, pero parece que va a ser un camino complicado hasta que eso ocurra. Por otro lado, Alphabet registró otro trimestre de crecimiento de dos dígitos en sus beneficios, ya que los esfuerzos del gigante de las búsquedas por integrar la inteligencia artificial comienzan a dar frutos y la demanda de computación en la nube aumenta. Este rendimiento disipará las preocupaciones sobre si los chatbots de IA, como ChatGPT de OpenAI y Claude de Anthropic, están arrebatando una cuota de mercado significativa a Google. Su motor de búsqueda dominante aún gestiona alrededor del 90 % de las consultas en línea a nivel mundial y representa el 56 % de los ingresos de la compañía. Los bancos también repuntan en Europa En Europa la clave del día será la reunión del BCE, en lo que quizás sea el encuentro más aburrido del año, ya que no habrá proyecciones económicas ni movimientos en los tipos de interés. Aun así, la reunión del BCE puede traer consigo cualquier sorpresa o interpretación que pueda agitar el mercado, en función de las respuestas de Christine Lagarde en la conferencia de prensa posterior. Sin embargo, no tiene mucho sentido que el BCE haga una declaración contundente sobre su política monetaria futura cuando podría demostrarse inapropiada en semanas o incluso días, como parece que puede ocurrir. A nivel corporativo también ha sido el turno de grandes entidades financieras de la región. El auge de la renta fija y las divisas ha impulsado las cifras de BNP Paribas, mientras que Deutsche Bank ha reportado sus mayores beneficios desde 2007 al caer los costes judiciales. Los bonos de Japón en el punto de mira Dentro de todo el optimismo actual generado por las presentaciones de resultados la renta fija vuelve a ser el lunar que se encuentra en el punto de mira. En Japón los tramos más largos de la curva siguen subiendo, rompiendo hitos históricos, ante las dudas que arroja la inestabilidad política, la falta de demanda en las últimas subastas y su elevada deuda.

