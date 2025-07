Lecturas mixtas del PMI de Alemania y Francia

El PMI compuesto de Alemania cumplió ampliamente las expectativas, y el sector servicios registró el primer aumento de nuevos pedidos en casi un año. Si bien el sector manufacturero se mantiene por debajo de 50, continúa expandiendo la producción y registra un aumento en los pedidos de exportación, lo que indica una recuperación cautelosa. Las presiones inflacionarias también están disminuyendo, impulsadas por un euro más fuerte. Los economistas de HCOB mantienen un pronóstico de crecimiento relativamente sólido para el tercer trimestre, impulsado tanto por el sector industrial como por el de servicios. Por el contrario, los PMI franceses se mantuvieron en su mayoría por debajo del umbral de contracción de 50 puntos, a pesar de mejoras marginales. Si bien la actividad de servicios alcanzó su máximo en 11 meses, los nuevos pedidos disminuyeron significativamente y la confianza empresarial se desplomó a su nivel más bajo desde noviembre pasado. HCOB destaca las presiones económicas y políticas persistentes, con la incertidumbre interna derivada de las propuestas de austeridad y el proteccionismo comercial global que ensombrecen las perspectivas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A pesar de estas publicaciones, ni el EUR/USD ni el índice alemán, el Dax 40 han mostrado reacciones significativas. Esta respuesta moderada probablemente se deba a las sustanciales ganancias observadas ayer, lo que sugiere que gran parte del sentimiento positivo podría ya haberse descontado. Los mercados podrían estar esperando nuevos catalizadores. Cabe recordar que a primera hora de la tarde el BCE publicará su decisión sobre los tipos de interés, lo cual debería ser crucial para el próximo movimiento del euro y los índices europeos. PMI de Alemania PMI preliminar del sector manufacturero: 49,2 (previsto: 49,5; anteriormente: 49,0)

PMI preliminar del sector servicios: 50,1 (previsto: 50; anteriormente: 49,7) PMI de Francia PMI preliminar del sector manufacturero: 48,4 (previsto: 48,4; anteriormente: 48,1)

PMI preliminar del sector servicios: 49,7 (previsto: 49,6; anteriormente: 49,6)

