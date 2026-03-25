Después de todas las caídas registradas en el selectivo español, el Ibex 35 abre hoy en verde por tercera sesión consecutiva. Este impulso viene dado por los titulares geopolíticos que apuntan a acercamientos diplomáticos entre los bandos enfrentados en Oriente Medio.

Si nos fijamos en las compañías que impulsan estas subidas, destaca una por encima del resto: Grifols, que ha iniciado la mañana disparándose un 6% en bolsa tras anunciar la salida a Bolsa de su filial estadounidense.

Con este anuncio, la compañía intenta revertir la tendencia bajista en la que se encuentra desde julio del año pasado y que ha continuado durante los primeros meses de 2026. La noticia ha sido bien recibida por los inversores, aunque Grifols aún tiene un largo camino por delante: incluso con las subidas de hoy, las acciones de Grifols acumulan un 14% en el año.

Las acciones de Grifols se disparan tras anunciar la OPV de Biopharma

Grifols ha anunciado un paso decisivo dentro de su proceso de transformación: la salida a Bolsa de una participación minoritaria de su negocio Biopharma en Estados Unidos.

La operación se plantea como una herramienta para captar capital mediante la segregación de una parte del negocio, que cotizará de forma independiente, aunque la matriz mantendrá el control.

Con este movimiento, la compañía busca reforzar su balance, reducir deuda y asegurar recursos para financiar su crecimiento estratégico.

Una solución para captar capital y reforzar el balance

Grifols seguirá cotizando en España, pero la filial estadounidense contará con su propio consejo, un equipo directivo independiente y una gobernanza separada. El objetivo es dotar a Biopharma EE. UU. de autonomía operativa y, al mismo tiempo, permitir que la compañía obtenga capital sin perder el control del activo.

Según los analistas de Oddo BHF, la operación puede resultar claramente beneficiosa si se ejecuta correctamente, ya que permitirá mejorar la valoración del negocio principal, abrirá la puerta a inversores estadounidenses y acelerará el proceso de desapalancamiento.

Con todo esto, se refuerza la confianza de analistas e inversores en la compañía. Actualmente, el precio objetivo medio del consenso de Bloomberg para las acciones de Grifols se sitúa en 15,5 euros, lo que equivaldría a una revalorización del 66% a doce meses vista desde los 9,3 euros actuales. Veremos cómo evoluciona esta media en las próximas semanas y si las actualizaciones del precio objetivo mejoran, reforzando la confianza en la visión estratégica de la empresa.

Grifols busca recuperar credibilidad tras la crisis reciente en bolsa

La salida a Bolsa llega después de un periodo de fuerte inestabilidad para la compañía, marcado por las acusaciones de manipulación contable por parte de Gotham City Research a inicios de 2024, que hundieron el valor un 25% en un solo día, y por el intento fallido de adquisición por parte de Brookfield a mediados de 2024.

Esta OPV es mucho más que una operación financiera. Se ha convertido en el eje central de la reestructuración del grupo: una herramienta para reducir deuda, mejorar el acceso a capital y reforzar su modelo de autosuficiencia. Con este movimiento, Grifols se alinea plenamente con el mayor mercado de plasma del mundo y sienta las bases para una nueva etapa de crecimiento y estabilidad.

Cómo comprar acciones de Grifols desde XTB

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden comprar acciones de Grifols (GRF.ES), una de las compañías biomédicas más relevantes del panorama español.

Como ocurre con el resto de acciones y ETF disponibles en nuestra plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta, lo que permite invertir en Grifols sin costes adicionales en los tramos iniciales de operativa.