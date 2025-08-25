Dudas del Nasdaq 100 para empezar la semana

El Nasdaq 100 empieza la semana con dudas y los primeros compases de la sesión está cotizando plano. Recordemos que este miércoles conoceremos los resultados de Nvidia, por lo que entraría dentro de lo normal que tanto la sesion de hoy como la sesión de mañana sea de calma en los índices a la espera de las cifras.
Discrepancias en el Nasdaq 100
Dentro del Nasdaq 100 vemos movimientos moderados, aunque algunas empresas conocidas están anotándose caídas. Es el caso de MicroStrategy, que se deja más de un 2%. Por su parte, las acciones de Palantir siguen muy volátiles y en el día de hoy caen más de un 3%. Aún así, hay que resaltar que las acciones de Palantir suben un 100% en este 2025, por lo que los inversores siguen teniendo unas perspectivas optimistas para la compañía.
La parte alta de la tabla está liderada por Netflix, aunque las subidas son de tan solo el 2%. Por su parte, Intel también se encuentra en la parte altas del Nasdaq 100 conrepuntes de más del 1%. Además, la compañía de chips sigue en el ojo del huracán después de que Trump anunciase que el estado comprará el 10% de la compañía. El debate sobre si el estado debería involucarse en la empresa privada ha vuelto a salir a la luz, con Trump respaldándose en la supuesta generación de riqueza y empleos que esto producirá, frente a otras posturas menos intervencionistas.
El Nasdaq 100 sube un 11% en este 2025.
¿Cómo invertir en el Nasdaq 100?
Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.
