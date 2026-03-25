💥EE. UU.–Irán–Israel: ¿Qué sabemos y qué podría ocurrir?

El conflicto entre Estados Unidos, Irán e Israel que estalló el 28 de febrero de 2026 ha entrado en una fase que podría describirse como “diplomacia bajo fuego”. Con una mano, Washington envía un plan de paz de 15 puntos, mientras que con la otra despliega miles de tropas adicionales en la región.

La operación “Epic Fury”, un ataque conjunto entre Estados Unidos e Israel contra Irán, provocó la muerte del líder supremo Ali Khamenei y desencadenó una cascada de acontecimientos cuyas consecuencias económicas y geopolíticas siguen sacudiendo los mercados globales hasta hoy.

El plan de 15 puntos de Trump

La administración Trump ha entregado a Teherán, a través de Pakistán, un documento de 15 puntos destinado a servir como base para un alto el fuego y un posible acuerdo para poner fin a la guerra.

El plan exige que Irán desmantele sus capacidades nucleares, cese permanentemente el enriquecimiento de uranio y coloque sus reservas existentes de material enriquecido bajo control del OIEA. Teherán también tendría que dejar de financiar y armar a sus aliados regionales, como Hezbolá, los hutíes y otros, y garantizar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz.

cese permanentemente el enriquecimiento de uranio y coloque sus reservas existentes de material enriquecido bajo control del OIEA. como Hezbolá, los hutíes y otros, y garantizar la libertad de navegación en el Estrecho de Ormuz. A cambio, Washington ofrece el levantamiento total de sanciones y asistencia para construir un programa nuclear civil basado en la planta de Bushehr. Trump anunció simultáneamente una suspensión de 5 días de las amenazas de ataques contra la infraestructura energética iraní, permitiendo tiempo para las conversaciones. Están involucrados los enviados especiales Steve Witkoff y Jared Kushner, el secretario de Estado Marco Rubio y el vicepresidente JD Vance.

La respuesta de Teherán: palabras vs. acciones

Irán rechaza públicamente las negociaciones directas. Las fuerzas armadas iraníes emitieron un comunicado burlándose de Washington: “El nivel de sus conflictos internos ha llegado al punto en que están negociando consigo mismos”. Teherán ha nombrado a Mohammad-Bagher Zolghadr, veterano del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, como nuevo jefe de seguridad nacional, un hombre con poca experiencia diplomática.

Al mismo tiempo, Irán sostiene que no restaurará los precios normales del petróleo y la energía hasta que “todas las amenazas contra el país hayan sido completamente eliminadas”. Sin embargo, Teherán ha informado a la Organización Marítima Internacional que los barcos extranjeros pueden transitar el Estrecho de Ormuz siempre que no apoyen “actos de agresión” y cumplan con las regulaciones iraníes. Este es un pequeño gesto de buena voluntad, aunque Irán ya ha comenzado a cobrar tarifas de tránsito a los buques comerciales, demostrando control efectivo sobre el estrecho.

Mercados: alivio, pero no tranquilidad

Las últimas noticias han desencadenado un importante reequilibrio de carteras en la mayoría de los contratos principales. El Brent cayó hasta un 10% en la semana, alcanzando niveles cercanos a los 95 dólares por barril, mientras que el WTI rondó los 88 dólares, ya que los mercados reaccionaron positivamente a las señales diplomáticas y a la suspensión de amenazas contra la infraestructura energética. Los futuros del S&P 500 subieron un 0,9%. El dólar se debilitó relativamente poco, y el índice Bloomberg para la divisa estadounidense perdió un 0,95%.

A largo plazo, sin embargo, los riesgos persisten. Los precios de la gasolina en EE. UU. han subido todos los días desde que estalló el conflicto, y en California un galón cuesta casi 6 dólares, uno de los niveles más altos de la historia. Chevron ha advertido explícitamente que California podría enfrentar una crisis energética si la situación en el Estrecho de Ormuz no cambia.

La amenaza de escalada militar

Al mismo tiempo, el Pentágono está desplegando fuerzas adicionales: aproximadamente 2.000 soldados de la 82ª División Aerotransportada han sido enviados a la región, y los Marines también están en camino.

Bloomberg Economics ha identificado cinco posibles escenarios para el uso de fuerzas terrestres: tomar la isla de Charg, principal terminal de exportación de petróleo de Irán, como ficha de negociación, poner la isla en cuarentena, neutralizar las amenazas iraníes al estrecho, escoltar barcos o incautar las reservas de uranio enriquecido de Irán.

Cada uno de estos escenarios conlleva riesgos significativos, de “alto” a “muy alto”, y requeriría el uso de equipos avanzados de empresas como Lockheed Martin, RTX, Boeing, Northrop Grumman, BAE Systems y L3Harris. La toma de Charg sería especialmente arriesgada: requeriría un desembarco anfibio de los Marines, un asalto aéreo de la 82ª División y la ocupación prolongada de la isla bajo fuego de represalia iraní. El escenario de incautar el uranio iraní —estimado en 441 kilogramos, suficiente para producir alrededor de una docena de ojivas nucleares— sería, por su parte, una misión de operaciones especiales en territorio enemigo.

Source: Bloomberg Financial Lp

Ajedrez geopolítico

Paradójicamente, Arabia Saudí está presionando para que la guerra continúe, y según informes, el príncipe heredero Mohammed bin Salman habría intentado convencer a Trump de que esta es una oportunidad histórica para rediseñar el orden regional.

India y China piden la apertura del estrecho, ya que el centro energético iraní es de importancia crítica para ambos países.

Pakistán ha ofrecido actuar como mediador, y Trump incluso compartió en su perfil un tuit del primer ministro Sharif, aunque no ha confirmado oficialmente este papel. Israel, por su parte, no tiene intención de detener sus ataques. El ministro de Defensa Katz anunció la continuación de la campaña “con plena intensidad”.

¿Qué viene ahora?

Los mercados depositan sus esperanzas en una pausa en las hostilidades, pero una suspensión de cinco días de las amenazas contra objetivos energéticos no es suficiente para reconstruir una confianza duradera. La pregunta clave es: ¿Está Irán listo para sentarse a negociar desde una posición de fuerza, o simplemente está ganando tiempo para reorganizar su estructura de mando tras las pérdidas sufridas en su infraestructura nuclear y militar?

El nombramiento de Zolghadr como jefe de seguridad nacional sugiere lo segundo. Si la diplomacia fracasa y Trump decide desplegar fuerzas terrestres, especialmente en un escenario que implique la captura de Kharg, los precios del petróleo podrían superar rápidamente los 100 dólares, y la escalada regional podría atraer a más actores al conflicto, desde Arabia Saudí hasta Líbano.