La bolsa hoy: Se abre el estrecho de Ormuz

Ha llegado el día tan esperado. Estados Unidos e Irán han alcanzado un acuerdo que prevé una prórroga de 60 días del alto el fuego y, lo que es más importante desde el punto de vista del mercado, la apertura del estrecho de Ormuz.

Geopolítica

Esta información fue confirmada inicialmente por el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif. Posteriormente, recibimos la confirmación oficial del presidente Trump y del viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Kazem Gharibabadi. La ceremonia oficial de firma del memorándum tendrá lugar este viernes en Suiza.

Alto el fuego inmediato: Las operaciones militares deben cesar de inmediato en todos los frentes, incluido el Líbano, según el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Los mediadores de ambas partes tienen previsto celebrar una serie de reuniones esta semana para concretar los detalles del acuerdo.

Reapertura gradual: El estrecho de Ormuz se abrirá de forma gradual. Durante la vigencia del alto el fuego (60 días), Irán eximirá del pago de tasas de tránsito a los buques que lo atraviesen. Al mismo tiempo, las fuerzas iraníes despejarán la zona de las minas navales desplegadas en las últimas semanas.

Concesiones nucleares: Según se informa, la condición mínima del acuerdo es la dilución del uranio previamente enriquecido por Irán. Sus reservas superan actualmente los 9.000 kg, de los cuales 440 kg están enriquecidos a niveles cercanos a los necesarios para fabricar armas nucleares.

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Materias primas energéticas

Los precios del petróleo crudo han caído más de un 4 % en comparación con el cierre del viernes.

El barril de Brent cuesta ahora algo menos de 84 dólares, mientras que el WTI ronda los 81 dólares.

Estos son los niveles más bajos desde principios de marzo, cuando Estados Unidos lanzó sus primeros ataques contra Irán.

Los precios del gas también muestran una tendencia a la baja.

Un MWh de gas en el mercado neerlandés TTF ha caído por debajo de los 44 dólares, mientras que el Gas natural Henry Hub oscila en torno a los 3,06 dólares.

Política monetaria

Las expectativas del mercado sobre la trayectoria de los tipos de interés de los principales bancos centrales están siendo revisadas significativamente a la baja.

En Estados Unidos, la probabilidad implícita de mercado de una subida de tipos antes de final de año se sitúa ahora en algo menos del 65 %. En la Eurozona y el Reino Unido, el escenario base del mercado contempla ya una única subida adicional de tipos en 2026.

Bonos y metales preciosos

Este giro hacia una postura más acomodaticia está provocando una caída de las rentabilidades de los bonos globales de aproximadamente entre un 1 % y un 1,5 %.

Como consecuencia —y quizá de forma algo contraintuitiva—, pese a la notable mejora del sentimiento en los mercados mundiales, los precios del oro y la plata están subiendo más de un 2 %.

Asia

La euforia se ha apoderado de los mercados bursátiles.

Los índices asiáticos registran fuertes incrementos, liderados por el KOSPI (+4,7 %) y el Nikkei 225 (+4,7 %).

Los contratos de futuros en Europa y Estados Unidos también cotizan al alza. Antes de la apertura de los mercados, el S&P 500 sube un 1,3 % y el Dax 40 un 1,7 %.

Mercado Forex

El dólar estadounidense muestra una marcada debilidad frente a otras divisas del G10, incluido el euro (-0,4 %).

Entre las monedas con peor comportamiento también se encuentran otras divisas ligadas a las materias primas, como la corona noruega y el dólar canadiense. El yen japonés también registra un desempeño débil.

La gran ganadora dentro del G10 es la corona sueca (+1,2 % frente al dólar estadounidense), considerada una de las divisas más correlacionadas con el sentimiento general de mercado dentro de este grupo.

Mercados emergentes

Como era de esperar, varias divisas de mercados emergentes se están apreciando frente al dólar:

Rand sudafricano (+0,9 %)

Florín húngaro (+0,7 %)

Won surcoreano (+0,6 %)

Rupia india (+0,5 %)

Se trata de monedas de países especialmente expuestos al riesgo de un cierre prolongado del estrecho de Ormuz.

Criptomonedas

Bitcoin (65.800 dólares) y Ethereum (1.720 dólares) también se están beneficiando de la mejora del sentimiento de mercado, registrando ambos avances cercanos al 3 % durante la jornada de hoy.