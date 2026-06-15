🔴En directo: Acuerdo de Paz en Oriente Medio

Conclusiones clave El BCE elevó de forma unánime el tipo de depósito hasta el 2,25%, revisando al alza la inflación estimada para 2026 hasta el 3,0% debido a factores energéticos.

Kevin Warsh presidirá su primera reunión de la Fed, con los inversores sopesando si los datos moderados de inflación subyacente y la desaceleración del consumo facilitan un discurso moderado.

Oracle reportó un incremento interanual del 363% en sus obligaciones de rendimiento restantes (RPO) hasta los $638.000M, pero su flujo de caja libre se desplomó a -$23.700M por inversiones masivas .

Anthropic limita las capacidades avanzadas de su nuevo modelo Fable 5 en áreas como biología y ciberseguridad, aplicando un cambio de modelo de precios a tokens basados en uso a partir del 22 de junio.

¡Giro dramático en las políticas monetarias mundiales y en el sector tecnológico a mediados de junio de 2026! El Banco Central Europeo (BCE) rompe las previsiones y ejecuta su primera subida de tipos de interés en tres años, justificándose por una alarmante revisión al alza de sus previsiones de inflación hasta el 3,0% ante el impacto persistente de la crisis energética. Por su parte, la marea tecnológica experimenta tensiones extremas: destapamos la letra pequeña de los resultados de Oracle, cuyos masivos compromisos de contratación (RPO) de 638.000 millones de dólares ocultan una dependencia absoluta de OpenAI y un destructivo flujo de caja libre negativo de 23.700 millones provocado por un CAPEX desbocado. Analizamos también la inminente guerra de precios en los modelos de lenguaje, el lanzamiento del controvertido Claude Fable 5 de Anthropic, la histórica OPV de 75.000 millones de dólares de SpaceX y las claves de la primera reunión de la Fed liderada por Kevin Warsh con la publicación del crucial diagrama de puntos. ¡Repasamos el calendario macroeconómico de una semana frenética!

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