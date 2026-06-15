Los índices europeos repuntan después del acuerdo de paz 📈

- El Euro Stoxx 50 bate récords y Europa sube impulsada por las aerolíneas y el motor
- El mercado anticipa un crudo por debajo de los 80 dólares para finales de año gracias a la reapertura del estrecho de Ormuz
- El acuerdo entre EE. UU. e Irán rebaja la presión inflacionista y enfría las expectativas de subidas de tipos del BCE
- El Euro Stoxx 50 toca los 6270 puntos con las medias móviles al alza, aunque el MACD avisa de una ligera pérdida de impulso
- El Euro Stoxx 50 bate récords y Europa sube impulsada por las aerolíneas y el motor
- El mercado anticipa un crudo por debajo de los 80 dólares para finales de año gracias a la reapertura del estrecho de Ormuz
- El acuerdo entre EE. UU. e Irán rebaja la presión inflacionista y enfría las expectativas de subidas de tipos del BCE
- El Euro Stoxx 50 toca los 6270 puntos con las medias móviles al alza, aunque el MACD avisa de una ligera pérdida de impulso
El acuerdo alcanzado entre EE. UU. e Irán trae la euforia a las bolsas. Los principales índices europeos suben en torno al 1,5%. Algunos de ellos (incluido el Euro Stoxx 50) están alcanzando nuevos máximos históricos. Este fortalecimiento se debe en gran medida a las empresas de los sectores de aviación y automoción, que se ven favorecidas por los menores precios del petróleo crudo.
Geopolítica
Según el presidente Trump, el estrecho de Ormuz se abrirá después de que las partes firmen el acuerdo el viernes. Mientras tanto, Irán lo limpiará de minas acuáticas. Esta es una información clave para los mercados, pues los contratos de futuros del petróleo crudo han caído a lo largo de toda la curva y anticipan un nivel de precio por debajo de los 80 dólares para finales de año.
Política monetaria
El discurso de la semana pasada de la presidenta Lagarde resultó ser sorprendentemente duro. Afirmó que la decisión de subir los tipos está justificada para cada proyección de inflación: la que asume una escalada significativa, el escenario base y el escenario que asume una desescalada. También afirmó que no nos encontramos en un entorno donde el crecimiento económico esté ausente o significativamente amenazado.
El aumento en las valoraciones de las subidas de tipos resultante de la dura conferencia no duró mucho. El acuerdo alcanzado entre EE. UU. e Irán hizo bajar los precios del petróleo crudo y del gas, lo que limita las preocupaciones inflacionistas. El mercado descuenta por completo un movimiento al alza en diciembre, pero esto podría cambiar pronto.
Datos macroeconómicos
La publicación de los datos de producción industrial de abril está programada para hoy. Sin embargo, no esperamos que la lectura tenga un impacto significativo en el índice. La atención no solo está anclada actualmente en la geopolítica, sino que los datos están significativamente retrasados (los datos de EE. UU. para mayo se publican el mismo día).
Gráfico del EURO STOXX 50 en velas diarias
Fuente: xStation, 15.06.2026
Después de una profunda corrección ocurrida entre febrero y marzo, el gráfico regresó a la tendencia alcista, estableciendo hoy un nuevo máximo histórico alrededor de los 6270 puntos. El precio se sitúa muy por encima de todas las medias móviles designadas (EMA 50, 100, 150), las cuales están dispuestas en una formación alcista.
El indicador RSI está actualmente en 63,7, lo que sugiere que el mercado acumula una fuerte subida, pero técnicamente aún no ha entrado en la zona de sobrecompra extrema (por encima del nivel de 70). Las líneas principales del MACD están muy por encima de cero, pero las barras del histograma están comenzando a acortarse, lo que puede sugerir una lenta pérdida de impulso.
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