EE. UU.: repunte en la construcción de viviendas en julio

El inicio de la construcción de viviendas superó las expectativas del mercado por segundo mes consecutivo, alcanzando su nivel más alto desde marzo. Esta recuperación puede considerarse una señal positiva para la salud de los consumidores estadounidenses, ya que el fortalecimiento de la construcción de viviendas ayuda a compensar el reciente aumento del alquiler. Sin embargo, los elevados precios de las propiedades y los altos tipos de interés siguen lastrando las perspectivas de compra de vivienda. El EUR/USD probó brevemente la EMA100 en el intervalo M30, aunque le cuesta extender las caídas por debajo de ella. 14:30 PM, Estados Unidos - Inicios de construcción de viviendas para julio: Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil actual 1.428M; pronóstico 1.290M; anterior 1.358M; 14:30 PM, Estados Unidos - Inicios de construcción de viviendas para julio: actual 5,2% MoM; anterior 5,9% MoM; 14:30 PM, Estados Unidos - Permisos de construcción para julio: actual 1.354M; pronóstico 1.390M; anterior 1.393M; 14:30 PM, Estados Unidos - Permisos de construcción para julio: actual -2,8% intermensual; anterior -0,1% intermensual;

