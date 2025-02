Los mercados bursátiles mundiales continúan su racha alcista y alcanzan nuevos máximos históricos. En este análisis, analizamos más de cerca la temporada de resultados de Estados Unidos utilizando datos de FactSet, intentando determinar si los sólidos informes financieros de las empresas estadounidenses realmente están impulsando el sentimiento del mercado. Hasta ahora, el 77 % de las empresas del S&P 500 han publicado sus resultados. Las empresas del S&P 500 demuestran fortaleza El 76% de las empresas han superado las estimaciones de beneficio por acción (EPS o BPA), ligeramente por debajo de los promedios de 5 y 1 año del 77%, pero por encima del promedio de 10 años del 75%. El crecimiento anual de las ganancias de las empresas que informaron alcanzó un impresionante 16,9%, el mejor resultado desde el cuarto trimestre de 2021. A fines de diciembre, el consenso de Wall Street esperaba un crecimiento interanual de alrededor del 12%. Hasta ahora, 42 empresas han emitido pronósticos de ganancias decepcionantes, mientras que 33 han brindado orientación positiva. Las empresas que informaron ganancias han superado las expectativas en un promedio del 7,3%, en comparación con un promedio de 5 años del 8,5% y un promedio de 10 años de alrededor del 6,7%. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El 62% de las empresas del S&P 500 han superado las expectativas de ingresos, por debajo del promedio de 5 años del 69%, pero solo ligeramente por debajo del promedio de 10 años del 64%. El crecimiento de los ingresos de las empresas del S&P 500 se sitúa en el 5,2% interanual, en comparación con un aumento del 5,9% entre las empresas con una exposición significativa a las ventas fuera de los EE. UU. (principalmente las grandes tecnológicas). En promedio, las empresas están superando las expectativas de ingresos en un 0,8%, mientras que el promedio de 5 años para los ingresos del S&P 500 es del 2,1% y el promedio de 10 años es del 1,4%. Wall Street espera un crecimiento de las ingresos significativamente menor en el primer trimestre actual de 2025, con estimaciones del 8,1% interanual para el primer trimestre y del 9,9% para el segundo trimestre de 2025. El consenso para todo el año 2025 proyecta un crecimiento de los ingresos del 12,7% interanual. Los sectores tecnológico y financiero tuvieron el mejor desempeño, mientras que los servicios públicos y el inmobiliario se quedaron atrás. El sector de consumo discrecional vio sorpresas récord, con ganancias promedio casi un 15% por encima de las estimaciones. Empresas como Wynn Resorts, Carnival, MGM Resorts, CarMax y, sobre todo, Amazon, informaron de un fuerte crecimiento de sus ganancias. Esta tendencia sugiere que el consumo sigue siendo fuerte y podría ser un indicador positivo para el trimestre actual. Cotización del S&P 500 Los futuros del S&P 500 están alcanzando niveles récord desde la segunda mitad de enero, rompiendo una formación de triángulo simétrico y cruzando por encima de la zona de 6100 puntos. La relación precio-beneficio a futuro se sitúa actualmente en 22,2, en comparación con el promedio de 5 años de 19,8 y el promedio de 10 años de 18,3. Las empresas dentro del S&P 500 que generan más del 50% de sus ingresos a nivel nacional han informado de un crecimiento de los beneficios del 14,4% interanual, mientras que las que generan más del 50% de los ingresos a nivel internacional han visto aumentar sus beneficios un 20,8% interanual. Fuente: xStation5

