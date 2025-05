El reciente acuerdo comercial entre Estados Unidos y el Reino Unido ha generado un notable optimismo en los mercados financieros, impulsando el índice Nasdaq 100. Los inversores han recibido con entusiasmo la noticia, interpretándola como un paso hacia una mayor estabilidad económica y una reducción de las tensiones comerciales entre ambas naciones. Este pacto, que busca fortalecer la relación bilateral y mitigar el impacto de los aranceles impuestos previamente, ha sido visto como un catalizador para el crecimiento de sectores clave como el tecnológico, el industrial y el financiero.

Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil A medida que los detalles del acuerdo se hacen públicos, los analistas evalúan su impacto en el mercado, con expectativas de que el Nasdaq 100 continúe su tendencia alcista en respuesta a la mejora del entorno comercial. Sin embargo, factores externos como la política monetaria de la Reserva Federal y la evolución de la economía global seguirán siendo determinantes en la trayectoria del índice Noticias del Mercado Warner Bros. Discovery reportó ingresos de 8.98$ mil millones en el primer trimestre, por debajo de los 9.61$ mil millones estimados, con una pérdida por acción de 18 centavos. A pesar de los problemas de ingresos, la compañía sumó 5,3 millones de suscriptores de streaming para un total de 122,3 millones, superando las expectativas. Los ingresos por streaming aumentaron un 8% hasta los 2.66$ mil millones, con un EBITDA ajustado de la unidad que se disparó a 339$ millones desde los 86$ millones del año anterior. La compañía pagó 2.2$ mil millones en deuda durante el trimestre, con acciones cotizando un 1,3% a la baja en la preapertura. La administración Trump planea rescindir los controles de exportación de chips de IA de la era Biden, incluyendo la "regla de difusión de IA", cuya entrada en vigor está prevista para el 15 de mayo. El enfoque revisado se centrará en negociaciones directas con países como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, en lugar del marco de tres niveles. Esta medida no cambiará las medidas dirigidas a China, pero brindará nuevas oportunidades para que otros países negocien el acceso a los chips. Las acciones de chips subieron tras la noticia, con Nvidia subiendo un 3,1% y el Índice de Semiconductores de Filadelfia ganando un 1,7%. Kenvue presentó resultados en el primer trimestre de 322 millones de dólares, o 17 centavos por acción, con un BPA ajustado de 24 centavos, superando ligeramente la estimación de los analistas de 23 centavos. Las ventas cayeron un 3,9%, hasta los 3.740 millones de dólares, pero superaron las expectativas de 3.680 millones de dólares. La compañía nombró a Amit Banati, director financiero de Kellanova, como su nuevo director financiero, con efecto a partir del 12 de mayo, y actualizó sus perspectivas para 2025 para reflejar los tipos de cambio actuales y el impacto arancelario. Ahora prevé un crecimiento de las ventas del 1-3%, manteniendo un crecimiento orgánico de los ingresos del 2-4%. Viatris reportó beneficios ajustados en el primer trimestre de 0,50 dólares por acción, inferiores a los 0,67 dólares del año anterior, pero superiores a los 0,49 dólares esperados. Los ingresos cayeron a 3.250 millones de dólares desde los 3.660 millones, pero superaron ligeramente las previsiones de los analistas. La compañía elevó su previsión de ganancias por acción (BPA) ajustadas para 2025 a entre 2,16 y 2,30 dólares, frente al rango anterior de 2,12 a 2,26 dólares, manteniendo su previsión de ingresos de entre 13.500 y 14.000 millones de dólares. Las acciones subieron más del 1% en la sesión previa a la apertura del mercado. Tapestry volvió a elevar su previsión anual, esperando ahora un crecimiento de los ingresos del 4%, hasta aproximadamente 6.950 millones de dólares, en su ejercicio fiscal actual hasta junio, frente a una proyección anterior de aproximadamente el 3%. La compañía informó un aumento del 13% en los ingresos de la marca Coach, compensando las caídas en Kate Spade. Tapestry señaló que se espera que los nuevos aranceles tengan un impacto insignificante este ejercicio fiscal debido a la limitada exposición a China, con un alza del 9% en las acciones en la sesión previa a la apertura del mercado. Cotización del Nasdaq 100 El Nasdaq 100 cotiza por encima del nivel de 20.000, que se alinea con el retroceso de Fibonacci del 38,2%. Los alcistas intentarán volver a probar las medias móviles simples (SMA) de 200 y 100 días, mientras que los bajistas intentarán impulsar el índice por debajo de 19.195, un nivel clave que previamente desencadenó una tendencia alcista, con un objetivo cercano al retroceso de Fibonacci del 61,8%. El RSI se mantiene por encima del umbral de 48,5, un nivel que históricamente ha indicado un retorno al impulso alcista cuando se supera. Mientras tanto, el MACD comienza a ampliarse, lo que podría confirmar una postura alcista. Fuente: xStation ¿Cómo invertir en el Nasdaq 100? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs del Nasdaq. Entre los ETFs más destacados que nos permiten replicar el comportamiento del índice podemos encontrar el ETF NQSE.DE (euros) o el CNDX.UK (dólares). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

