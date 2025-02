El año nuevo chino empieza con caídas en los índices

La nueva sesión en los mercados asiáticos trae consigo un deterioro en la confianza de los inversores. Los mercados chinos están teniendo un rendimiento particularmente malo, con caídas superiores al 1,5% tras reanudar la negociación después de las recientes celebraciones de Año Nuevo. La razón de estas ventas masivas es una nueva actualización sobre las tensiones comerciales. La Aduana de Estados Unidos anunció que los aranceles estadounidenses se aplicarán tanto a Hong Kong como a China continental. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Continúa la guerra comercial entre China y Estados Unidos La Casa Blanca anunció el fin de una exención fiscal que permitía que los paquetes con un valor inferior a 800 dólares entraran en Estados Unidos libres de impuestos. La exención impulsó el rápido crecimiento de los minoristas de descuento chinos como Temu, lo que les permitió enviar una amplia gama de productos de bajo coste. El Servicio Postal de Estados Unidos suspenderá temporalmente la aceptación de paquetes internacionales procedentes de China y Hong Kong hasta nuevo aviso. La volatilidad de los demás instrumentos es limitada esta mañana, con excepción de los metales preciosos, que vuelven a ganar terreno. El oro avanza un 0,7% y alcanza nuevos máximos históricos en los 2.860 dólares la onza. Publicaciones macroeconómicas Hoy se publicaron los datos de empleo del cuarto trimestre de Nueva Zelanda, que indican un aumento del desempleo (5,1%, en línea con las previsiones) y una pérdida neta de puestos de trabajo en la economía. Sin embargo, los datos no provocaron movimientos excesivos de precios en los instrumentos vinculados a Nueva Zelanda, ya que la lectura estuvo en línea con las expectativas del mercado. El PMI de servicios de Caixin de enero para China sorprendió a la baja con una lectura de 51,0 (frente a 52,2 en diciembre).

Los datos salariales de Japón (+4,8% interanual en diciembre) sorprendieron hoy con una lectura más alta, lo que refuerza la perspectiva de un aumento de los tipos de interés del Banco de Japón en el corto plazo. Además, el exbanquero del BoJ Hideo Hayakawa advirtió que los tipos de interés serán más altos de lo que espera el mercado. El yen japonés gana terreno frente a otras monedas ante esta noticia y por la lectura más alta de lo esperado en los datos del PMI de servicios, situados en 53 frente al 50,9 anterior.

Los informes macroeconómicos más importantes del día de hoy giran en torno a los PMIs finales de servicios y el IPP de la eurozona. A esto hay que sumar los datos de ADP e ISM para servicios en EE. UU. Fuente: xStation

