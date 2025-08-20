El azúcar repunta tras tocar mínimos

Los futuros del azúcar en la bolsa ICE subieron más de un 2% hoy, convirtiéndose en el producto agrícola de mejor rendimiento. Los datos del Compromiso de los Traders (CoT) del 12 de agosto indicaron una ligera reducción en las posiciones cortas especulativas, lo que sugiere que el mercado podría estar entrando en una fase de prueba de la tendencia bajista.

Las cosechas brasileñas siguen siendo un factor clave para el mercado. UNICA, la mayor asociación de la industria azucarera del país, informó la semana pasada que la producción de azúcar en la región Centro-Sur hasta julio cayó un 7,8% interanual. Al mismo tiempo, en la segunda quincena de julio, la proporción de caña utilizada para la producción de azúcar aumentó al 54,10%, frente al 50,32% del año anterior. Esta variación contribuyó a la debilidad de los precios a principios de la semana, pero el mercado ahora se está recuperando por razones técnicas tras alcanzar mínimos de varios años.

En India, uno de los mayores productores mundiales de caña de azúcar, la nueva temporada de cosecha comienza en menos de dos meses, con pronósticos que apuntan a cosechas sólidas, lo que genera incertidumbre sobre si la recuperación se mantendrá. También se espera que lleguen al mercado suministros adicionales de azúcar de Tailandia a finales de este año. Actualmente, el equilibrio entre la oferta y la demanda parece estable, lo que sugiere que los precios podrían fluctuar a la espera de un catalizador más fuerte.

Cotización del azúcar

En el gráfico diario, los precios llevan varias semanas formando mínimos crecientes, y el contrato se acerca a una prueba de la EMA50 (línea naranja). La zona de resistencia clave a corto plazo se sitúa actualmente en torno a los 17 USD (acción del precio).





Fuente: xStation5

Análisis del CoT (12 de agosto)

Comerciales: Los productores y procesadores mantienen una sólida posición de cobertura. Esto se evidencia en el fuerte aumento de las posiciones cortas (+14.500), lo que indica un mayor impulso para asegurar la producción futura ante posibles caídas de precios. Su posición neta se mantiene ligeramente larga (~+26.000 contratos), pero el cambio hacia una mayor cobertura es evidente. Para el mercado, esto indica que los operadores físicos no esperan mayores subidas de precios y se centran en proteger sus márgenes.

Gestión de Fondos: Los grandes fondos especulativos mantienen una clara exposición neta corta (~-87.000 contratos), lo que mantiene la presión bajista sobre el azúcar. Sin embargo, los últimos cambios muestran un patrón notable: +9.000 nuevas posiciones largas y -9.700 posiciones cortas. Esta es una señal clásica de cobertura de posiciones cortas y, potencialmente, la primera etapa de un cambio de sentimiento. Si bien los fondos se mantienen bajistas en términos netos, la dinámica semanal sugiere que algunos están comenzando a posicionarse para un repunte. Los ocho operadores más grandes aún controlan casi el 30% del total de posiciones cortas. Si la tendencia de cobertura de posiciones cortas entre los gestores de dinero gestionado continúa en los próximos informes, podría producirse un repunte sostenido.

Los productores se están protegiendo agresivamente contra nuevas caídas, mientras que los fondos especulativos están comenzando a deshacer posiciones cortas, considerando el riesgo de una reversión de la tendencia. Fuente: CoT, CFTC