El Banco de Canadá mantiene el principal tipo de interés en el 2,25%

Conclusiones clave El Banco de Canadá mantuvo la tasa clave en 2,25% debido al bajo crecimiento a corto plazo y la elevada incertidumbre externa.

La inflación se mantendría cerca del 2% gracias al exceso de oferta, pese a los ajustes comerciales.

El mercado laboral sigue débil, con contrataciones moderadas y sectores ligados al comercio bajo presión

El Banco de Canadá mantiene el tipo de interés al 2,25%, citando un crecimiento modesto a corto plazo y una elevada incertidumbre derivada de las políticas comerciales de EE. UU. y los riesgos geopolíticos. El banco afirma que el tipo actual sigue siendo apropiado, pero está preparado para responder si cambia el panorama.

Es difícil predecir el momento y la dirección del próximo movimiento.

La economía canadiense evoluciona en términos generales según lo previsto. El crecimiento trimestral es volátil, impulsado por variaciones en el comercio y los inventarios.

Se espera que el PIB crezca de forma modesta en 2026, un 1,1%, debido al lento crecimiento de la población y a la reconfiguración del comercio canadiense.

La inflación se mantendría cerca del objetivo del 2%, ya que el exceso de oferta compensa las presiones al alza derivadas de los ajustes comerciales.

El mercado laboral de Canadá está débil; las recientes subidas de empleo compensan fuertes caídas en sectores vinculados al comercio. Las intenciones de contratación siguen siendo bajas.

El riesgo en torno al panorama económico es inusualmente alto; la próxima revisión del USMCA es una factor clave de incertidumbre con un amplio rango de posibles resultados.

