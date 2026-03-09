Cripto sube 4% pese a la tensión📈

Pese a la escalada del conflicto en Medio Oriente y a que el petróleo supera los 100 USD por barril, el mercado de criptomonedas muestra hoy alzas claras, por encima del 4%. Bitcoin se mantiene sobre 69.000 USD, mientras Ethereum ya superó los 2.000 USD. Al mismo tiempo, las bolsas tradicionales retroceden, lo que subraya diferencias en la reacción entre los mercados financieros y el mercado de activos digitales. En los últimos días, las entradas de capital hacia ciertos productos vinculados a Bitcoin han contribuido al repunte de precios. Además, las cotizaciones rebotaron tras caídas previas. El mayor interés por instrumentos como los ETF de Bitcoin ha respaldado estas alzas, con el mercado operando cerca de niveles técnicos clave que los inversores ven como posibles puntos de continuidad o giro de tendencia. En paralelo, el sector financiero da nuevas señales de integración con blockchain. Hoy, Nasdaq anunció planes para lanzar la negociación de acciones tokenizadas en alianza con la plataforma cripto Kraken. El programa comenzaría en la primera mitad de 2027 e incluiría versiones tokenizadas de acciones y productos cotizados en bolsa (ETP), con foco en simplificar procesos de votación corporativa y ampliar el acceso a formas digitales de propiedad. Esta iniciativa refleja el creciente interés por la tecnología blockchain en mercados regulados y los esfuerzos por conectar instrumentos financieros tradicionales con el ecosistema de activos digitales, lo que podría influir en la evolución futura del trading.

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