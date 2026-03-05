En los últimos días, la guerra en Oriente Medio ha dejado al descubierto que Estados Unidos no tenía todos los escenarios bajo control. Las informaciones que han ido emergiendo revelan que varias empresas estadounidenses han sido alcanzadas de forma directa por el conflicto.

Entre ellas, una víctima inesperada: los centros de datos que operan en la región del Golfo, convertidos ahora en objetivos de ataques atribuidos a fuerzas iraníes que buscan reducir la presencia tecnológica extranjera.

Y, lejos de tratarse de daños menores, la compañía más afectada es una de las gigantes tecnológicas de Estados Unidos y miembro destacado de las Siete Magníficas: Amazon.

Sus centros de datos en Emiratos y Baréin han sido golpeados en ataques con drones, abriendo un nuevo frente de vulnerabilidad para la infraestructura digital global. ¿Qué ha pasado exactamente y por qué Amazon se ha convertido en un objetivo tan visible?

Los ataques con drones golpean a Amazon en el Golfo

Tres centros de datos de Amazon Web Services (AWS) en Emiratos Árabes Unidos y Bahréin resultaron dañados tras una serie de ataques con drones en plena escalada bélica en Oriente Medio.

Amazon confirmó que dos instalaciones en Emiratos fueron alcanzadas directamente y una tercera en Baréin sufrió daños por una explosión cercana, provocando interrupciones en decenas de servicios cloud y obligando a miles de clientes a activar planes de contingencia.

Aunque en la región del Golfo existen más de 230 centros de datos, la mayoría pertenecen a operadores locales y alojan servicios de Microsoft, Google u otras tecnológicas mediante acuerdos de alquiler.

Estas instalaciones no suelen estar identificadas públicamente como activos estadounidenses, lo que reduce su exposición. AWS, en cambio, opera centros propios, no alquilados, y figura de forma clara en registros públicos.

Además, la compañía está vinculada a un contrato de 1.200 millones de dólares con el gobierno israelí para servicios cloud e IA, lo que la convierte en un objetivo más visible y simbólico en un contexto de tensiones geopolíticas crecientes.

Una región saturada de infraestructura crítica y cada vez más vulnerable



El Golfo se ha consolidado como uno de los mayores hubs de infraestructura digital del mundo, con centros de datos distribuidos por Arabia Saudí, Emiratos, Bahréin, Kuwait, Qatar, Omán, Egipto e Irak.

La combinación de energía barata, incentivos fiscales y proximidad a rutas globales de datos atrajo inversiones masivas de China, Europa y Estados Unidos.

Pero esta concentración, que antes era una ventaja estratégica, ahora se revela como un punto débil: los ataques demuestran que la infraestructura digital puede convertirse en objetivo militar directo.

El dominio de los operadores locales reduce la exposición… salvo para Amazon

Los mayores operadores de la región no son estadounidenses:

Khazna Data Center Ltd., vinculada al fondo soberano de Abu Dabi y aliada con Microsoft.

Center3, filial de la teleco saudí STC, responsable de casi la mitad de los centros del país.

Microsoft, Google y otras tecnológicas suelen alquilar capacidad en estos centros, lo que reduce su exposición directa, dificulta identificar qué instalaciones alojan servicios estadounidenses y minimiza el riesgo de ataques dirigidos.

Amazon, al operar infraestructuras propias, queda más expuesta a ataques físicos.

¿Cómo afecta el ataque a Amazon?

AWS pidió a sus clientes activar planes de recuperación, restaurar datos desde regiones remotas y actualizar aplicaciones para evitar interrupciones. Aunque los centros de datos están diseñados para redirigir cargas y resistir fallos internos, no están preparados para ataques cinéticos como misiles o drones.

El incidente ha sido descrito como una de las interrupciones más graves en la historia de AWS en Oriente Medio, afectando a más de 100 servicios y obligando a migraciones de emergencia.

El ataque marca un punto de inflexión para el sector cloud:

La seguridad tradicional se centra en ciberataques , no en defensa antiaérea.

Un ataque simultáneo a varios centros podría causar interrupciones masivas .

Las primas de seguro y los costes de seguridad física en el Golfo podrían dispararse .

Arabia Saudí y Emiratos, que aspiran a ser hubs regionales de IA y cloud, ven amenazada su estrategia.

Implicaciones geopolíticas: la infraestructura digital entra en el campo de batalla



Los ataques confirman una tendencia preocupante: la infraestructura digital —centros de datos, cables submarinos, satélites— se está convirtiendo en objetivo militar. La frontera entre infraestructura civil y militar se difumina cuando los data centers alojan servicios críticos para gobiernos, ejércitos y empresas.

Esto abre interrogantes sobre el derecho internacional, la protección de infraestructuras críticas, la responsabilidad de empresas privadas en zonas de conflicto y los nuevos estándares de seguridad física para el sector cloud.

El conflicto de Oriente Medio redefine la seguridad del cloud

La ofensiva contra AWS revela un cambio profundo en la naturaleza del riesgo tecnológico. Los centros de datos ya no son solo activos digitales, sino infraestructuras estratégicas vulnerables a ataques físicos. Amazon, por su visibilidad y sus contratos gubernamentales, emerge como el actor más expuesto.

El conflicto de Oriente Medio podría acelerar una reconfiguración del mapa global del cloud, con mayor diversificación geográfica y nuevas exigencias de seguridad para una industria que hasta ahora se había preparado para ciberataques, pero no para drones.

