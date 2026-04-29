El Banco de Canadá mantiene los tipos sin cambios

Conclusiones clave El Banco de Canadá ha mantenido su tasa de interés oficial en el 2,25%

El Consejo de Gobierno ha ignorado el impacto inflacionario inmediato de la guerra en Oriente Medio

Aun así, la inflación del IPC en marzo aumentó al 2,4% desde el 1,8% de febrero

El Banco de Canadá mantuvo su tasa de interés oficial en el 2,25%, nivel que se mantiene desde octubre. El Consejo de Gobierno decidió ignorar el impacto inflacionario inmediato de la guerra en Oriente Medio. Sin embargo, la política monetaria sigue siendo flexible, con la posibilidad de aumentos de tasas si las fluctuaciones en los precios de la energía provocan una inflación generalizada y persistente Decisión sobre los tipos de interés del Banco de Canadá (BoC): Actual: 2,25%

Pronóstico: 2,25%

Anterior: 2,25% . Proyecciones económicas del Banco de Canadá Perspectivas de inflación: La inflación del IPC en marzo aumentó al 2,4% desde el 1,8% de febrero, impulsada por el alza de los precios de la gasolina. Se prevé que la inflación alcance su punto máximo en abril, con un 3%, antes de regresar al objetivo del 2% a principios de 2027.

Proyecciones de crecimiento económico: Se proyecta un crecimiento del PIB del 1,2% en 2026, que aumentará al 1,7% en 2028 a medida que el comercio y la inversión se recuperen gradualmente. Si bien el consumo y el gasto público impulsan la economía, los aranceles estadounidenses y la incertidumbre comercial —en particular la revisión del T-MEC— afectan las exportaciones. La condición de Canadá como exportador neto de petróleo le proporciona cierta resiliencia relativa.

Mercado laboral y riesgos: El mercado laboral se encuentra débil, con una tasa de desempleo entre el 6,5% y el 7%. Los principales riesgos incluyen nuevas restricciones comerciales estadounidenses, que podrían provocar recortes de tipos de interés, o presiones persistentes sobre los precios de la energía que podrían requerir aumentos consecutivos de los tipos. La productividad está experimentando un impulso inicial gracias a la adopción de tecnologías de inteligencia artificial por parte de las empresas.

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