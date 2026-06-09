Los mercados afrontan una nueva sesión intentando responder a una pregunta cada vez más recurrente entre los inversores: ¿la corrección del viernes fue una simple oportunidad de compra o el inicio de una fase de mayor volatilidad?

A pesar de las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y de la fuerte caída registrada por las grandes tecnológicas a finales de la semana pasada, Wall Street consiguió recuperar parte del terreno perdido gracias a la moderación de las expectativas de inflación y a la confianza de los inversores en que el ciclo de inversión ligado a la inteligencia artificial continúa intacto.

Sin embargo, algunos analistas mantienen la cautela. Históricamente, cuando el Nasdaq 100 ha sufrido una caída superior al 4% en una sesión de viernes, el mínimo intradiario de esa jornada ha vuelto a ser puesto a prueba posteriormente en cerca del 90% de las ocasiones. Aunque la rentabilidad a medio plazo suele ser positiva, la estadística sugiere que todavía podría existir volatilidad en las próximas sesiones.

Al mismo tiempo, comienzan a aparecer algunas señales que tradicionalmente han acompañado a los momentos de mayor optimismo del mercado. La concentración de Wall Street se encuentra cerca de máximos históricos, las valoraciones se sitúan por encima de sus medias de largo plazo y los inversores se preparan para la llegada de algunas de las mayores operaciones corporativas de la historia reciente.

Existe una vieja anécdota atribuida a Joseph Kennedy según la cual decidió reducir su exposición a bolsa cuando su limpiabotas comenzó a darle consejos de inversión. La historia refleja una idea sencilla: cuando el entusiasmo se extiende demasiado y todo el mundo parece tener una opinión sobre el próximo gran ganador, resulta cada vez más difícil distinguir entre una oportunidad real y una señal de exceso de confianza.

La expectación que está generando SpaceX refleja perfectamente este momento de mercado. La compañía reúne algunos de los temas favoritos de los inversores: inteligencia artificial, defensa, espacio, infraestructura y crecimiento. Sin embargo, más allá de las virtudes de la empresa, su popularidad también pone de manifiesto hasta qué punto el optimismo se ha extendido por los mercados financieros. Cuando prácticamente todos los inversores tienen clara cuál es la próxima gran oportunidad, la historia demuestra que el riesgo suele encontrarse menos en la compañía y más en las expectativas que se han construido alrededor de ella.

Por el momento, la inteligencia artificial continúa siendo el principal motor de las bolsas. La gran incógnita es si el enorme volumen de financiación que requerirá esta revolución tecnológica seguirá impulsando a los mercados o si terminará convirtiéndose en uno de los principales desafíos para los próximos meses.

¿Está la IA elevando el tipo de interés natural de la economía?

Durante los últimos dos años, la inteligencia artificial ha sido uno de los principales motores de las bolsas mundiales. Sin embargo, algunos inversores empiezan a plantearse una nueva pregunta: ¿y si la revolución tecnológica más importante de las últimas décadas termina provocando tipos de interés más altos durante más tiempo?

La cuestión ya no gira en torno a cuánto dinero ganarán las compañías de inteligencia artificial, sino a cuánto capital necesitan para seguir creciendo. Alphabet estudia captar cerca de 80.000 millones de dólares, mientras que SpaceX, OpenAI y Anthropic podrían movilizar conjuntamente más de 270.000 millones de dólares en los próximos meses. En total, las necesidades de financiación asociadas a este nuevo ciclo tecnológico empiezan a alcanzar magnitudes difíciles de comparar con cualquier tendencia reciente.

El motivo es sencillo. La inteligencia artificial ya no compite únicamente por usuarios o cuota de mercado. Compite por centros de datos, electricidad, capacidad de computación, ingenieros, cobre y financiación. De hecho, algunas estimaciones apuntan a que el gasto previsto en infraestructuras ligadas a la IA podría alcanzar una dimensión comparable a algunas de las mayores revoluciones industriales de la historia moderna.

Este fenómeno empieza a llamar también la atención del mercado de bonos. Los rendimientos de la deuda estadounidense continúan subiendo y algunos gestores consideran que el enorme gasto asociado a la inteligencia artificial podría estar elevando el denominado tipo de interés neutral de la economía, es decir, el nivel de tipos compatible con un crecimiento estable y una inflación controlada.

La consecuencia sería relevante para los mercados. Durante años, la narrativa dominante ha sido que la inteligencia artificial impulsaría la productividad y favorecería un entorno de inflación más baja. Sin embargo, en el corto plazo podría estar ocurriendo exactamente lo contrario: más inversión, más demanda energética, más consumo de materias primas y una mayor necesidad de financiación.

Por primera vez desde el inicio del boom de la inteligencia artificial, algunos inversores empiezan a preguntarse si el principal desafío para el sector no será tecnológico, sino financiero. La gran cuestión ya no es cuánto dinero generará la IA, sino cuánto dinero necesitará para seguir creciendo.

El mercado de bonos lanza una advertencia a Kevin Warsh

Mientras Wall Street mantiene el foco en la inteligencia artificial, el mercado de deuda estadounidense está enviando un mensaje muy distinto. Los rendimientos de los bonos a dos años han alcanzado máximos de más de un año y ya cotizan claramente por encima del rango oficial de tipos de interés de la Reserva Federal.

La interpretación de parte del mercado es sencilla: la economía estadounidense sigue mostrando una fortaleza superior a la esperada y los actuales tipos podrían no ser suficientemente restrictivos para contener las presiones inflacionistas.

Algunos gestores incluso consideran que el enorme gasto asociado a la inteligencia artificial podría estar elevando el denominado tipo de interés neutral de la economía, es decir, el nivel de tipos compatible con un crecimiento equilibrado y una inflación estable.

Todo ello coloca a Kevin Warsh ante uno de sus primeros grandes desafíos como presidente de la Reserva Federal. Mientras los mercados bursátiles continúan descontando crecimiento, el mercado de bonos parece advertir de que la batalla contra la inflación podría estar lejos de haber terminado.

La cuestión ya no es cuándo bajará los tipos la Reserva Federal, sino si el mercado está empezando a asumir que podrían mantenerse elevados durante más tiempo del que actualmente descuentan los inversores.

El mercado espera más del Banco de Japón

Durante más de tres décadas Japón ha sido el laboratorio monetario del mundo. Tipos de interés cercanos al 0%, inflación prácticamente inexistente y un banco central comprando cantidades masivas de deuda pública permitieron al país financiar una deuda superior al 250% del PIB sin apenas coste.

Sin embargo, ese modelo comienza a mostrar grietas. El rendimiento del bono japonés a 10 años ya supera el 2,7%, el nivel más alto desde principios de los años noventa, mientras que la inflación continúa situándose por encima del objetivo oficial del Banco de Japón.

La gran cuestión es que el mercado parece haber dejado de creer que las medidas anunciadas hasta ahora sean suficientes. De hecho, algunos analistas consideran que los inversores están empezando a exigir mayores rentabilidades para compensar el riesgo de una inflación más persistente y de un aumento del coste de financiación del país más endeudado del mundo desarrollado.

El problema es que Japón no es una economía cualquiera. Durante años, los bajos tipos japoneses han servido como fuente de financiación para miles de millones de dólares invertidos en acciones, bonos y otros activos financieros alrededor del mundo. Cualquier endurecimiento adicional de la política monetaria podría provocar movimientos de capital con impacto global.

Por este motivo, la próxima reunión del Banco de Japón podría ser mucho más importante de lo que parece. El mercado ya no sólo espera una subida de tipos. La verdadera pregunta es si el banco central está dispuesto a actuar con la contundencia necesaria para recuperar la confianza de los inversores.

Cuando el país más endeudado del mundo empieza a pagar intereses, los mercados globales prestan atención.