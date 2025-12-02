El Bitcoin y MicroStrategy se estabilizan después de las fuertes caídas

Las fuertes ventas forzadas hundieron a Bitcoin hasta los 83.824 dólares y profundizaron una caída del 30% desde octubre.

Las criptomonedas vivieron el lunes uno de sus peores episodios recientes, con casi 1.000 millones de dólares en posiciones apalancadas liquidadas durante una fuerte ola vendedora que volvió a arrastrar a Bitcoin y al resto de los activos digitales.

El Bitcoin llegó a caer hasta un 8%, tocando los 83.824 dólares y acumulando una pérdida cercana del 30% desde inicios de octubre. Ether, por su parte, retrocedió hasta un 10%, cayendo a los 2.719 dólares, lo que eleva su desplome a un 36% en siete semanas.

El impacto ha sido aún más profundo entre los tokens de menor capitalización, tradicionalmente favoritos de los operadores por su volatilidad. El índice MarketVector, que sigue la mitad inferior del top 100 de cripto activos, registra una caída cercana al 70% en lo que va del año.

Estabilidad frágil y sentimiento bajista

Tras la turbulencia del lunes, las criptomonedas están mostrando cierta estabilidad en la sesión de hoy. El mayor activo digital avanza cerca del 1%, situándose alrededor de los 87.000 dólares. Aun así, la recuperación es muy débil: el precio superaba los 90.000 dólares la semana pasada, antes de desplomarse entre domingo y lunes. Hoy además da comienzo los programas de recompra de la FED, y se espera que mejore la liquidez de la economía, lo cual debería beneficiar a los activos de riesgo, una vez que se vieron ayer penalizados por las palabras del gobernador del banco de Japón.

El mercado muestra una fuerte división según las encuestas que se realizan en EEUU. Algunos inversores buscan incrementar posiciones cortas en los rebotes, mientras otros intentan comprar en cada caída.

El caso de MicroStrategy profundiza la preocupación

En medio de la caída generalizada, MicroStrategy, la firma ligada a Michael Saylor —uno de los principales acumuladores institucionales de Bitcoin— intentó enviar una señal de tranquilidad al mercado.

El lunes, la compañía anunció la creación de una reserva de 1.400 millones de dólares destinada a cubrir futuros pagos de dividendos e intereses, en un esfuerzo por reducir los temores de una posible venta parcial de sus tenencias de bitcoin, estimadas en 56.000 millones de dólares en Bitcoin, lo que equivale al 3% del total.

El foco de las preocupaciones está en el mNAV, una métrica que compara el valor empresarial de Strategy con el valor de sus Bitcoins. Según la empresa, este ratio cayó a 1,11, lo que encendió alarmas entre inversores por la posibilidad de que se vuelva negativa, es decir, que sus tenencias de bitcoins tengan un mayor valor que la propia empresa. El CEO, Phong Le, ya había insinuado la semana pasada que, en ese escenario, la compañía podría verse obligada a vender parte de sus reservas.

Las acciones de MicroStrategy se desplomaron más de un 10% el lunes y acumulan una caída del 66% desde su máximo histórico de noviembre de 2024.