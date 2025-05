El cacao rebota un 2,5% apoyado por la debilidad del dólar

Los futuros del cacao están superando a todos los demás productos agrícolas negociados hoy en las bolsas ICE y CBOT. Tras caer por debajo de los 9.000 dólares por tonelada en dos ocasiones, los inversores alcistas han recuperado este nivel clave, impulsando los precios hacia los 9.100 dólares y probando los máximos locales recientes. La debilidad del dólar estadounidense continúa ayudando al impulso alcista en el mercado del cacao, y la mejora de las condiciones meteorológicas en África no ha sido suficiente para sostener un retroceso. La depreciación del dólar ha generado posibles coberturas de posiciones cortas en los contratos de cacao. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El precio del cacao sube, pero el mercado da señales mixtas El panorama general de los fundamentos del mercado del cacao sigue siendo mixto. La mejora del clima en África Occidental ha beneficiado a los cultivos de cacao en Costa de Marfil y Ghana, lo que podría aumentar la oferta. Hershey y Mondelez informaron una disminución de las ventas en el primer trimestre, debido a los altos precios del cacao y a los aranceles que afectan la demanda de los consumidores. Los inventarios de cacao monitoreados por ICE en los puertos estadounidenses repuntaron hasta alcanzar su máximo en siete meses, lo que indica una mejora en los niveles de oferta. Las exportaciones de cacao de Nigeria aumentaron un 24 % interanual en marzo, lo que agravó la preocupación por el suministro mundial. Problemas de calidad en la cosecha intermedia de Costa de Marfil han provocado que los procesadores rechacen algunos granos de cacao. Las exportaciones de cacao de Costa de Marfil se desaceleraron, con un aumento menor en comparación con los meses anteriores, lo que generó preocupación por el suministro. La demanda mundial de cacao mostró resiliencia, con una disminución menor de lo esperado en las moliendas del primer trimestre en América del Norte, Europa y Asia. Sin embargo, las acciones del principal procesador mundial, Barry Callebaut (BARN.CH), se mantienen en mínimos de varios años. Rabobank pronostica una disminución del 9 % en el rendimiento de la cosecha intermedia de Costa de Marfil debido a las lluvias tardías. La Organización Internacional del Cacao (ICCO) proyecta un excedente mundial de cacao de 142.000 toneladas métricas para la temporada 2024/25, el primero en cuatro años. En la temporada 2023/24, el déficit ascendió a 441.000 toneladas métricas, el mayor en más de 60 años. El pronóstico de la cosecha de cacao de Ghana se redujo un 5% debido a las condiciones climáticas adversas, lo que impulsó los precios. El gráfico muestra un posible cruce alcista de los indicadores MACD y RSI cerca de niveles de sobrecompra. Los precios han superado las EMA50 y EMA200, lo que sugiere un retorno a las tendencias alcistas del mercado. El repunte también se ve respaldado por una formación de doble suelo en torno a los 8.500 dólares por tonelada. Además de los contratos de cacao, el café también está subiendo.Fuente: xStation5

