Palantir usará la IA para abaratar la construcción nuclear

Palantir Technologies, la firma de análisis de datos, ha cerrado un acuerdo estratégico con The Nuclear Company para desarrollar "NOS" (Nuclear Operating System), un software basado en inteligencia artificial destinado a optimizar y abaratar la construcción de centrales nucleares. Palantir se alía con The Nuclear Company para abaratar la construcción nuclear La alianza entre Palantir y The Nuclear Company supone un movimiento clave para Estados Unidos. Tras la escalada de tensiones en Oriente Medio y el incremento en el precio de las materias primas y la energía, no solo por este conflicto, sino también por la cantidad de eventos que se han ido sucediendo como los aranceles o el encarecimiento de la fabricación, las empresas tecnológicas comienzan a plantear nuevas soluciones. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil La creación de este nuevo sistema basado en la inteligencia artificial (NOS) supone un avance en integración de esta tecnología a otro ámbito aún sin explorar. En el corazón de esta asociación está el uso de la plataforma Foundry de Palantir como base de un sistema que promete transformar uno de los procesos más complejos y costosos en infraestructura: la construcción de plantas nucleares. Con NOS, ambas compañías buscan establecer un nuevo estándar de eficiencia y predictibilidad, digitalizando cada fase del proceso constructivo. Este avance supondrá un abaratamiento de los costes de producción de las plantas nucleares y una mayor seguridad en los procesos de construcción. Palantir ha demostrado que su software puede escalar más allá del ámbito gubernamental y financiero, para operar en sectores como defensa, salud y ahora, infraestructura energética. Este paso podría traducirse en ingresos sostenidos a largo plazo y consolidar relaciones contractuales importantes con socios públicos y privados en un campo donde las barreras de entrada son elevadas. Por otro lado, para The Nuclear Company, el impacto potencial de NOS no solo se traduce en liderazgo en el sector, sino también en establecer los nuevos estándares de eficiencia y capacidad de innovación en un sector con tantas regulaciones. Las acciones de Palantir, en positivo Las acciones de Palantir (PLTR.US) cotizan actualmente en torno a los 144 dólares por acción y han experimentado un avance del 1% respecto al cierre anterior, un 3,15% en la última semana, y un 17% en el último mes. En el acumulado del año, sus acciones se han revalorizado un 92%. Las acciones de Palantir se encuentran en un canal alcista y cotizan por encima de sus medias móviles de corto y medio plazo. Además, la fortaleza mostrada por el ADX mantiene la tendencia. Aunque se puede esperar una ligera corrección hasta los 135 dólares por acción, se espera que las acciones de Palantir continúen con su desempeño positivo y mantengan la tendencia ya que no existen señales de retroceso. ¿Cómo comprar acciones de Palantir? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Palantir (PLTR.US) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.



