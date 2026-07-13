El capital vuelve a huir de las empresas de memoria; Wall Street bajo presión en la apertura 🚨

Los contratos de futuros en Wall Street apuntan a una apertura a la baja en el mercado al contado, aunque se espera que la caída sea moderada en comparación con Asia y Europa. Los futuros del S&P 500 bajan alrededor de un 0,3%, los del Nasdaq-100 hasta un 1%, mientras que el Dow Jones se mantiene estable cerca de sus niveles de referencia.

La principal fuente de presión es la nueva escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán por el estrecho de Ormuz, tras nuevos intercambios de ataques entre ambos países durante el fin de semana y el anuncio de Teherán de que cerraría el estrecho hasta nuevo aviso. Estados Unidos respondió con ataques contra más de 140 objetivos en Irán, incluyendo el primer uso de drones de combate navales, mientras que Irán atacó bases estadounidenses en Kuwait, Baréin, Jordania, Omán y Catar.

El presidente Trump anunció que Estados Unidos ahora “vigilará” el estrecho y espera recibir una compensación económica por ello, lo que subraya aún más la persistencia de la presencia militar estadounidense en la región.

El crudo Brent y el WTI subieron más del 3% en la apertura, recuperándose de sus mínimos de la sesión, debido a la drástica disminución del tráfico de buques cisterna en el estrecho en los últimos días.

A esto se suma la presión sobre el mercado por la reevaluación de las operaciones con inteligencia artificial tras el debut masivo, pero extremadamente volátil, de SK Hynix en el Nasdaq el viernes.

Los sectores de energía y materias primas son los que mejor se comportan, beneficiándose de los precios más altos del petróleo, mientras que las empresas de tecnología y semiconductores son las que peor lo atraviesan, lastradas por la venta masiva de chips de memoria e inteligencia artificial.

Los metales preciosos están perdiendo terreno: el oro y la plata caen, lo cual es inusual dadas las tensiones geopolíticas actuales e indica que a los inversores les preocupa que la Reserva Federal mantenga los tipos de interés altos durante más tiempo tras la publicación del IPC mañana.

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