Lejos del foco inversor, donde la atención se centra en compañías directamente expuestas a la inteligencia artificial, especialmente semiconductores e infraestructura física como centros de dato, está emergiendo una estrategia que gana popularidad entre la base del mercado.

Es una forma de exponerse al movimiento de la IA sin invertir en las empresas protagonistas. Más que una apuesta por un nombre concreto, es una apuesta por el sector en su conjunto.

Muchos inversores que creen que la inteligencia artificial no es un fenómeno transitorio, sino un crecimiento estructural y exponencial, han encontrado en el cobre una vía diversificada para capturar esa tendencia. El metal es un componente esencial de la cadena de suministro tecnológica y podría volverse aún más crítico a medida que la demanda energética y computacional siga aumentando.

El cobre se comporta como un activo tecnológico

Históricamente, el cobre ha sido el termómetro de la economía industrial. Sin embargo, su comportamiento reciente es inédito: se mueve como si fuera un valor tecnológico de alto crecimiento.

La narrativa que lo impulsa ya no depende de la construcción, la manufactura o China. Ahora gira en torno a la inteligencia artificial y al gigantesco consumo energético que exige su infraestructura.

Los inversores están apostando a que la expansión de centros de datos, redes eléctricas y sistemas de transmisión necesarios para la IA generará una demanda explosiva de cobre.

El metal, esencial para cables, transformadores y equipamiento eléctrico, se ha convertido en un pilar del optimismo del mercado incluso en un contexto geopolítico tenso marcado por la guerra en Irán.

El resultado es evidente: el cobre, cada vez más, se mueve en sincronía con gigantes tecnológicos.

La IA no es el único motor: inflación, oferta limitada y déficit estructural

La inteligencia artificial es un catalizador clave, pero no el único. Muchos inversores buscan activos duros como cobertura contra la inflación, y la falta crónica de inversión en nuevas minas agrava un déficit de oferta que ya es estructural.

Las estimaciones de demanda hablan por sí solas. El crecimiento medio reciente ronda las 125.000 toneladas anuales, mientras que la demanda prevista solo para centros de datos en 2025 asciende a 1,1 millones de toneladas. A esto se suma un aumento adicional estimado de 350.000 toneladas solo para este año.

Para algunos analistas, la expansión de la IA será comparable a la revolución de los vehículos eléctricos y las energías renovables en China. La magnitud del consumo energético y de infraestructura necesaria para sostener la IA generativa podría desencadenar un ciclo de demanda sin precedentes.

Una visión a largo plazo: demanda creciente y oferta insuficiente

A largo plazo, la visión de una demanda superior a la oferta alimenta el optimismo sobre el precio del cobre. Según Bloomberg, la demanda global crecerá alrededor de 2,7% anual hasta 2040, pero la oferta minera no está logrando seguir el ritmo. La apertura de nuevas minas es lenta, costosa y enfrenta obstáculos regulatorios y ambientales.

Este desajuste entre oferta y demanda es lo que convierte al cobre en una apuesta estratégica para quienes buscan exposición indirecta al crecimiento de la inteligencia artificial sin asumir el riesgo específico de las compañías tecnológicas.

¿Cómo invertir en materias primas con exposición al cobre desde XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, los usuarios pueden acceder al WisdomTree Commodity Securities Ltd – COPA (ACC, USD), un ETC diseñado para ofrecer exposición directa al mercado del cobre, una de las materias primas más estratégicas del mundo. Este instrumento permite invertir de forma sencilla en un activo clave para sectores como la transición energética, la electrificación, la infraestructura industrial y, más recientemente, el auge de la inteligencia artificial, que está impulsando una demanda creciente de redes eléctricas, centros de datos y sistemas de transmisión.

Como ocurre con el resto de acciones, ETF y ETC disponibles en la plataforma, los primeros 100.000 euros de negociación mensual están libres de comisión, tanto en compra como en venta.