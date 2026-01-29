El cobre ha emergido como uno de los principales impulsores del reciente rally de los metales, alcanzando por primera vez precios superiores a los 14.000 dólares por tonelada. Este movimiento se produce en un contexto de elevada incertidumbre global, marcado por tensiones geopolíticas, una menor confianza en el dólar estadounidense y expectativas de cambios en la política monetaria. Aunque tradicionalmente el oro ha sido el principal activo refugio en periodos de volatilidad, el cobre —un metal industrial— está atrayendo una atención inusual por parte de inversores y operadores financieros.

Aunque el cobre ha estado históricamente ligado al ciclo industrial, su comportamiento reciente muestra que también está siendo utilizado como activo estratégico y financiero. El alza de los precios no responde únicamente a un aumento inmediato de la demanda física, sino que está fuertemente influida por la entrada masiva de capital en los mercados de metales y por un componente especulativo relevante. Este comportamiento refleja un paralelismo creciente con otros activos tangibles, utilizados como cobertura frente a la inflación, la desdolarización y la inestabilidad económica, en lo que se ha conocido como la "operación devaluación"

Aun así, existen fundamentos estructurales que respaldan el interés por el cobre a medio y largo plazo. Entre ellos destaca la expectativa de una oferta más ajustada en los próximos años, debido a las limitaciones de la producción minera y a la dificultad de poner en marcha nuevos proyectos con rapidez, lo que refuerza las perspectivas de precios elevados.

El papel de la demanda estructural en el cobre: centros de datos y vehículos eléctricos

Más allá de los factores financieros, la demanda de cobre ha crecido de forma muy significativa debido a su papel clave en las nuevas tecnologías. La expansión acelerada de los centros de datos, impulsada por el desarrollo de la inteligencia artificial, la computación en la nube y el almacenamiento masivo de información, requiere grandes cantidades de cobre para cableado, sistemas eléctricos y refrigeración. Estos centros son altamente intensivos en consumo energético, lo que incrementa la necesidad de infraestructuras eléctricas basadas en este metal.

A ello se suma el fuerte crecimiento de los vehículos eléctricos y de las energías renovables. Un vehículo eléctrico utiliza considerablemente más cobre que uno convencional, debido a sus motores, baterías, sistemas de carga y redes eléctricas asociadas. Además, la electrificación del transporte y la modernización de las redes eléctricas están aumentando de forma estructural la demanda global de cobre.

En conjunto, el mercado del cobre se encuentra en un punto en el que confluyen factores financieros de corto plazo y una demanda estructural sólida vinculada a la transición energética y digital. Aunque pueden producirse correcciones puntuales, estos elementos explican por qué el cobre se ha consolidado como uno de los metales más relevantes del actual ciclo económico, y las perspectivas son muy positivas.

¿Cómo invertir en cobre en XTB?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar ETFs que les va a permitir replicar el comportamiento del cobre. Uno de ellos es el ETF Copper bajo símbolo COPA.UK pero además podemos encontrar diferentes fondos cotizados que nos permitirán invertir en mineras de cobre como es el caso de Copper Miners (4COP.DE) o Coppers Miners (CEBS.DE).

Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.