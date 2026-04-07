A medida que se acerca la fecha límite fijada por Donald Trump, el intercambio de disparos en el estrecho de Ormuz se intensifica nuevamente. Ambas partes parecen estar demostrando su disposición ante posibles ataques estadounidenses contra la infraestructura crítica de Irán. Pero ¿y si el ataque que anuncia Trump solo busca distraer a Irán de su verdadero objetivo?

La guerra en Irán continúa

Muchos participantes del mercado observaron la audaz evacuación del piloto del F-15 derribado. Sin entrar en detalles, el aspecto más importante en el contexto del conflicto es que, durante la evacuación del segundo piloto, las fuerzas estadounidenses lograron construir una pista de aterrizaje improvisada para establecer una base temporal para las unidades de rescate. Un aeródromo y una base en medio de Irán, abandonados y destruidos casi tan rápido como aparecieron. Al mismo tiempo, las fuerzas iraníes no lograron infligir bajas al lado estadounidense. ¿Qué nos indica esto?

Significa que Estados Unidos no necesita emprender una invasión terrestre para destruir por completo el programa nuclear iraní.

Estados Unidos podría llevar a cabo un ataque coordinado contra centrales eléctricas, dejando sin electricidad ni agua a decenas de millones de personas. Esto desencadenaría no solo una catástrofe humanitaria, sino también un colapso temporal, si no prolongado, de la logística y las comunicaciones en todo el país. Al mismo tiempo, Estados Unidos podría desplegar un contingente de fuerzas especiales en el o los depósitos de materiales fisionables de Irán para neutralizarlos.

Estados Unidos podría intentar extraer entre 400 y 500 kilogramos de uranio altamente enriquecido, mientras que las 8 o 9 toneladas restantes podrían contaminarse o diluirse deliberadamente para dificultar considerablemente su uso.

Una operación de este tipo sería arriesgada, especialmente tras el reciente derribo de un F-15. Sin embargo, cabe recordar que la coalición estadounidense-israelí ya ha llevado a cabo alrededor de 13.000 misiones de combate sobre Irán, lo que implicaría una tasa de efectividad de las defensas aéreas iraníes de aproximadamente el 0,007%. La geografía, contrariamente a lo que podría parecer, tampoco juega necesariamente a favor de Irán en este caso. Un país montañoso está formado por valles estrechos, y cada uno de ellos podría servir teóricamente como punto fortificado. Sin embargo, las fuerzas estadounidenses no se desplazarían por carretera, sino que atacarían desde el aire. Los valles estrechos y las carreteras sinuosas y descuidadas de Irán implican que Estados Unidos podría utilizar el poder aéreo para tomar una zona determinada y luego aislarla de los refuerzos. Esta teoría se ve respaldada por la intensificación de los ataques israelíes y estadounidenses contra puentes ferroviarios y de carretera en los últimos días.

El éxito de tal operación dejaría a Irán sin opciones en las negociaciones y con una bomba de relojería entre manos. Antes de la industrialización y la electrificación, el Estado iraní podía mantener entre 8 y 12 millones de personas. Hoy, esa población supera los 90 millones. La situación es desfavorable. Si existe un escenario en el que Irán podría verse obligado a capitular, este es muy probablemente uno de ellos.

Sin embargo, el fracaso, aunque menos probable, representaría una de las mayores derrotas reputacionales para Estados Unidos en las últimas décadas. Es difícil predecir cómo reaccionaría cada parte, pero cabe imaginar un acuerdo desfavorable para Estados Unidos con los restos del gobierno iraní, seguido de una normalización gradual de las relaciones de Irán con Asia y Europa.

Dada la duración del conflicto, la magnitud de la destrucción ya infligida a ambos bandos y la posibilidad de que termine sin una conclusión definitiva, se desprende una conclusión clave. Ninguno de los escenarios que se vislumbran actualmente tiene un carácter claramente de desescalada, y cualquier aumento adicional en los precios de los hidrocarburos parece ser ahora una cuestión de su intensidad y persistencia, más que de si se producirá o no.

¿Qué supone para la economía?

Estas son muy malas noticias para la economía y para los mercados.

La economía estadounidense está emitiendo cada vez más señales de recesión, mientras que la reciente recuperación europea comienza a perder impulso.

La anterior ola de inflación de 2022 y 2023 se basó en tipos de interés ultrabajos y en el elevado ahorro de los hogares acumulado durante la pandemia de COVID-19. Hoy, los mercados y las economías ya no cuentan con ese respaldo, y la economía global podría no ser capaz de soportar un fuerte aumento de los tipos de interés.

Esto podría obligar a los gobiernos a adoptar medidas drásticas para contener la inflación. Estas medidas podrían incluir el racionamiento y el control de precios, prácticas que ya se están implementando con éxito en muchos países de Europa y Asia.

Al mismo tiempo, es improbable que la intervención gubernamental sea tan favorable a la demanda como lo fue en 2020 y 2022. En cambio, cabe esperar herramientas mucho más invasivas y selectivas, que podrían afectar negativamente a los márgenes y beneficios de las empresas, especialmente de aquellas que aún tienen un largo camino por recorrer antes de recuperar su tendencia previa a la COVID-19.