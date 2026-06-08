Resumen de mitad de sesión: Los mercados rebotan tras las declaraciones de Trump

Tras las caídas del viernes en los mercados estadounidenses, la corrección se trasladó a Europa y Asia. La venta masiva estuvo impulsada no solo por el aumento de las expectativas de endurecimiento monetario por parte del FOMC tras los sólidos datos de empleo (NFP), sino también por el repunte en los precios de las materias primas energéticas. El retroceso se frenó gracias a los anuncios del presidente Trump, quien declaró un alto el fuego temporal entre Irán e Israel.

Geopolítica

Durante la noche del sábado al domingo, Israel llevó a cabo un ataque contra objetivos militares en Irán, el primero desde el alto el fuego acordado el 8 de abril. La Fuerza Aérea israelí atacó varios objetivos en un complejo petroquímico en la región de Mahshahr, en el suroeste de Irán.

Esta mañana, Irán lanzó una acción de represalia. También se registraron nuevos bombardeos desde el lado israelí. Alrededor del mediodía, el presidente Trump anunció un alto el fuego temporal entre las partes. Sin embargo, las fuerzas armadas iraníes declararon que este alto el fuego se romperá si Israel vuelve a atacar Líbano.

Materias primas

Los anuncios de la Casa Blanca limitaron significativamente las fuertes subidas del petróleo. Actualmente:

Brent: +1%

WTI: +0,9%

En la apertura de los mercados europeos, las subidas habían superado el 4%.

Gráfico 1: Petróleo

Fuente: xStation, 08.05.2026

Índices

En el mercado europeo destaca la debilidad del DAX alemán (-0,4%), aunque el CAC 40 francés (-0,1%), el SMI suizo (-0,2%) y el WIG20 polaco (-0,1%) también cotizan en rojo.

En el lado positivo:

FTSE MIB italiano: +0,5%

IBEX 35 español: +0,1%

Sectores

Durante la sesión asiática se registraron caídas en la mayoría de sectores. Los anteriores líderes —empresas del ecosistema de IA y fabricantes de semiconductores— fueron los que peor comportamiento mostraron, lastrados por el posicionamiento en los mercados de opciones.

Esto fue especialmente visible en Corea del Sur, donde:

Samsung cayó más del 10%

SK Hynix perdió casi un 8%

Ambas compañías representan aproximadamente el 50% del índice KOSPI.

Actualmente, la situación muestra una ligera estabilización.

Gráfico 2: Heatmap del mercado europeo (08.06.2026)

Fuente: xStation, 08.06.2026

Compañías

En la parte baja del Stoxx 50 encontramos:

BASF (-3,8%) – gigante químico alemán

Cie de Saint Gobain (-3,5%) – conglomerado industrial francés

Intesa Sanpaolo (-2,1%) – uno de los mayores bancos italianos

El caso de Intesa resulta especialmente interesante: las acciones cayeron después de que la compañía anunciara una OPA de 30.600 millones de euros para adquirir el banco más antiguo del mundo, Banca Monte dei Paschi di Siena.

Gráfico 3: Ganadores y perdedores del Euro Stoxx 50 (08.06.2026)

Fuente: Bloomberg, 08.06.2026