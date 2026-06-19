Conclusiones clave Los buenos datos macro del Reino Unido frenan la caída de la libra británica

Las ventas minoristas de mayo subieron un 1,2% m/m

Pese al dato mensual, los supermercados (Tesco, Morrisons) alertan de un frenazo por culpa del coste de la vida y el miedo geopolítico ligado a Irán

La libra británica está recuperando impulso al cierre de la semana, impulsada por un conjunto de datos económicos del Reino Unido mejores de lo esperado. Este aumento sorpresa en las ventas minoristas logró frenar la caída generalizada de la libra frente a la mayoría de las divisas del G10. Liderando la recuperación se encuentra el par GBP/CHF, que rompió claramente por encima de sus medias móviles clave para consolidar el sólido posicionamiento de la libra en toda Europa este viernes. Fuente: xStation5 El par GBP/CHF exhibe una perspectiva alcista, rebotando firmemente hasta 1,0651 tras encontrar soporte cerca del nivel del 38,2% de Fibonacci. El par cotiza claramente por encima de sus medias móviles exponenciales (EMA) de 10, 30 y 100 días, salvando la tendencia alcista. Con el RSI en 56,7, hay espacio de sobra para mayores ganancias hacia los máximos locales recientes. ¿Qué está impulsando al par GBP/CHF hoy? Sorpresa al alza en las ventas: Impulsadas por el tercer mes de mayo más cálido registrado y por promociones comerciales, los volúmenes de ventas minoristas en el Reino Unido saltaron un 1,2% en mayo de 2026, recuperándose de una caída del 1,0% en abril. Este crecimiento superó significativamente las previsiones de los economistas, con un aumento de las ventas anuales del 3,2%. Los grandes almacenes y las tiendas en línea se comportaron particularmente bien, elevando la cuota de ventas en línea al 28,8%, aunque los volúmenes generales todavía se sitúan un 0,4% por debajo de sus niveles previos a la pandemia de febrero de 2020.

Sostenibilidad frágil de la tendencia: Durante los tres meses hasta mayo de 2026 , los volúmenes de ventas aumentaron un 0,4%, respaldados por una fuerte demanda de productos tecnológicos y artículos para el aire libre. Sin embargo, la confianza del consumidor a largo plazo sigue siendo frágil. Los compradores muestran cautela respecto a las compras de artículos de alto valor debido a las presiones del coste de la vida y la incertidumbre geopolítica en torno al conflicto en Irán. Grandes grupos de supermercados como Tesco y Morrisons ya han notado una clara desaceleración en el crecimiento de las ventas desde que comenzó este conflicto.

El punto de inflexión de Burnham: La decisiva victoria parlamentaria del alcalde del Gran Mánchester, Andy Burnham, en Makerfield ha despejado el camino para un posible desafío contra el muy impopular primer ministro Keir Starmer, amenazando con una nueva inestabilidad política en el Reino Unido. Posicionado como un primer ministro en espera y fuertemente respaldado por los miembros del partido, la victoria de Burnham debilita gravemente a Starmer (quien ya se enfrenta a peticiones de dimisión por parte de una cuarta parte de sus legisladores) y prepara el terreno para una batalla de alto riesgo sobre el rumbo futuro del gobierno laborista.

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