El crecimiento económico del Reino Unido se desacelera en septiembre según los últimos datos del PMI

Los últimos datos del índice de gestores de compras (PMI) publicados por S&P Global revelan una desaceleración en la actividad económica del Reino Unido durante el mes de septiembre, con cifras por debajo de las expectativas del mercado. El GBP/USD cae en medio de un PMI menor al esperado.
PMI de Servicios Globales del S&P del Reino Unido, septiembre: 51,9 (est.: 53,5; ant.: 54,2)
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
- - PMI Manufacturero: 46,2 (est.: 47,1; ant.: 47,0)
- - PMI Compuesto: 51,0 (est.: 53,0; ant.: 53,5.
PMI de Servicios: El sector servicios, tradicionalmente el motor de la economía británica, registró un PMI de 51,9, por debajo del consenso de 53,5 y del dato anterior de 54,2. Aunque se mantiene por encima del umbral de expansión (50), la caída refleja una pérdida de impulso en la demanda y en la actividad empresarial.
PMI Manufacturero: El sector manufacturero continúa en contracción con un PMI de 46,2, inferior tanto al dato previo (47,0) como a las previsiones (47,1). Esta cifra indica una persistente debilidad en la producción industrial, afectada por la incertidumbre económica y la caída de nuevos pedidos.
PMI Compuesto: El índice que combina servicios y manufactura se situó en 51,0, también por debajo de las expectativas (53,0) y del dato anterior (53,5), lo que sugiere una ralentización generalizada en la economía británica.
Estos datos podrían influir en las decisiones del Banco de Inglaterra respecto a la política monetaria, especialmente en un contexto de inflación persistente y crecimiento moderado.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.