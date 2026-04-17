Conclusiones clave El petróleo Brent pierde un 11% tras el informe de Axios, que afirma que EE. UU. e Irán están discutiendo una nueva propuesta de un plan de paz de 3 páginas

El crudo cae por debajo de los 90 dólares por primera vez en un mes

El Brent profundiza sus caídas, retrocediendo hasta un -11% y situándose por debajo de los 90 USD por barril por primera vez en más de un mes. El crudo reacciona al informe Axios La aceleración de las ventas durante la sesión de hoy es una reacción al último informe de Axios, que afirma que EE. UU. e Irán están discutiendo una nueva propuesta de un plan de paz de 3 páginas. El elemento central del acuerdo sería, según el informe, la transferencia de uranio iraní a EE. UU. a cambio de 20.000 millones de dólares en fondos iraníes congelados. El derecho de Irán a seguir enriqueciendo uranio ha sido el principal punto de fricción en las conversaciones oficiales de paz, que actualmente permanecen suspendidas. Sin embargo, una reciente entrevista con Donald Trump adoptó un tono bastante conciliador, indicando una disposición general a continuar el diálogo. El presidente de EE. UU. anunció que extendería la tregua si las partes se acercan a un acuerdo y afirmó estar personalmente dispuesto a viajar a Pakistán, donde se han celebrado las conversaciones. Según Trump, los negociadores de ambas partes reanudarán las conversaciones este próximo fin de semana, e Irán está “listo para tomar medidas que antes no había considerado”. Fuente: xStation5

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