- El oro perfora soportes y testea la EMA200 por primera vez desde marzo
- La escalada entre Estados Unidos e Irán el colapso del alto el fuego en Líbano reactivan la demanda de refugio en dólares
- El RSI del oro roza sobreventa y los volúmenes caen, señal de que la presión vendedora es más macro que técnica
- Cook y Kashkari endurecen el tono
- El oro perfora soportes y testea la EMA200 por primera vez desde marzo
- La escalada entre Estados Unidos e Irán el colapso del alto el fuego en Líbano reactivan la demanda de refugio en dólares
- El RSI del oro roza sobreventa y los volúmenes caen, señal de que la presión vendedora es más macro que técnica
- Cook y Kashkari endurecen el tono
La venta masiva de oro continúa, con una caída del 1,5% que lleva a los futuros del metal precioso hasta su media móvil exponencial de 200 días (EMA200) por primera vez desde marzo. Este retest técnico crítico está siendo impulsado por una combinación especialmente potente: un dólar refugio en pleno rally y una política monetaria estadounidense unificada y agresivamente hawkish.
Gráfico del oro
El oro se ha asentado sobre su EMA200, mientras que el RSI se mantiene apenas unos puntos por encima del umbral de sobreventa (>30). Es notable que esta última ola de volatilidad geopolítica se ha producido con volúmenes de negociación inferiores a los registrados en trimestres anteriores.
¿Qué está moviendo al oro hoy?
Hay varios factores que están lastrando la cotización del oro en la jornada de hoy.
1. Escalada militar
La tensión en Oriente Medio vuelve, tras la última escalada militar en la zona. Estados Unidos ha derribado cuatro drones iraníes y destruido una estación de control terrestre cerca del Estrecho de Ormuz. En respuesta, Irán ha respondido con un ataque contra una base aérea estadounidense en Kuwait.
En estos momentos, las conversaciones de paz entre ambas regsiones están estancadas. Trump rechazó una propuesta Irán–Omán para restaurar y gestionar conjuntamente el tráfico comercial en Ormuz, advirtiendo que “terminará el trabajo” si Teherán no coopera.
2. El alto el fuego en Líbano se desmorona
A la par que aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán, también se debilita el alto el fuego en Líbano. Israel ha intensificado drásticamente su ofensiva contra Hezbolá en el sur del país, atacando 550 objetivos esta semana y declarado una nueva zona de combate. El frágil alto el fuego de abril está al borde del colapso. El conflicto suma más de 1,2 millones de personas desplazadas.
3. El dólar se dispara ante el bloqueo diplomático
El renovado deterioro en Oriente Medio ha apagado de golpe el optimismo sobre un acuerdo de paz. El estancamiento geopolítico ha reactivado una demanda intensa de refugio, impulsando al dólar estadounidense de vuelta a niveles vistos en pleno pico del conflicto en marzo.
4. La Fed hawkish reduce el atractivo del oro
El discurso agresivo de los responsables de la Fed ha dañado severamente el atractivo de los metales preciosos sin rendimiento. Lisa Cook ha afirmado estar preparada para reanudar subidas de tipos si la inflación persiste, mientras que Neel Kashkari señaló que un mercado laboral sólido permite un endurecimiento más agresivo.
Este frente unificado ha dirigido capital hacia un dólar en fortalecimiento, aumentando el coste de oportunidad de mantener oro frente a activos con rendimiento.
📊Comentario del día - ¿La luz al final del túnel? Optimismo en Oriente Medio
Informe de materias primas: Oro, Petróleo, Gas y Café
La bolsa hoy: Nuevas negociaciones en el estrecho de Ormuz
El Ibex 35 despega: ¿sería el índice más beneficiado de la paz en Oriente Medio?
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.