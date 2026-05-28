La venta masiva de oro continúa, con una caída del 1,5% que lleva a los futuros del metal precioso hasta su media móvil exponencial de 200 días (EMA200) por primera vez desde marzo. Este retest técnico crítico está siendo impulsado por una combinación especialmente potente: un dólar refugio en pleno rally y una política monetaria estadounidense unificada y agresivamente hawkish.

Gráfico del oro

El oro se ha asentado sobre su EMA200, mientras que el RSI se mantiene apenas unos puntos por encima del umbral de sobreventa (>30). Es notable que esta última ola de volatilidad geopolítica se ha producido con volúmenes de negociación inferiores a los registrados en trimestres anteriores.

¿Qué está moviendo al oro hoy?

Hay varios factores que están lastrando la cotización del oro en la jornada de hoy.

1. Escalada militar

La tensión en Oriente Medio vuelve, tras la última escalada militar en la zona. Estados Unidos ha derribado cuatro drones iraníes y destruido una estación de control terrestre cerca del Estrecho de Ormuz. En respuesta, Irán ha respondido con un ataque contra una base aérea estadounidense en Kuwait.

En estos momentos, las conversaciones de paz entre ambas regsiones están estancadas. Trump rechazó una propuesta Irán–Omán para restaurar y gestionar conjuntamente el tráfico comercial en Ormuz, advirtiendo que “terminará el trabajo” si Teherán no coopera.

2. El alto el fuego en Líbano se desmorona

A la par que aumenta la tensión entre Estados Unidos e Irán, también se debilita el alto el fuego en Líbano. Israel ha intensificado drásticamente su ofensiva contra Hezbolá en el sur del país, atacando 550 objetivos esta semana y declarado una nueva zona de combate. El frágil alto el fuego de abril está al borde del colapso. El conflicto suma más de 1,2 millones de personas desplazadas.

3. El dólar se dispara ante el bloqueo diplomático

El renovado deterioro en Oriente Medio ha apagado de golpe el optimismo sobre un acuerdo de paz. El estancamiento geopolítico ha reactivado una demanda intensa de refugio, impulsando al dólar estadounidense de vuelta a niveles vistos en pleno pico del conflicto en marzo.

4. La Fed hawkish reduce el atractivo del oro

El discurso agresivo de los responsables de la Fed ha dañado severamente el atractivo de los metales preciosos sin rendimiento. Lisa Cook ha afirmado estar preparada para reanudar subidas de tipos si la inflación persiste, mientras que Neel Kashkari señaló que un mercado laboral sólido permite un endurecimiento más agresivo.

Este frente unificado ha dirigido capital hacia un dólar en fortalecimiento, aumentando el coste de oportunidad de mantener oro frente a activos con rendimiento.