El Dax 40 al ralentí de los índices europeos

- Ligero rebote entre los índices europeos.
- El Dax 40 corrige, mientras que el Euro stoxx 50 sube 4 décimas.
Las bolsas europeas experimentan un ligero repunte, con subidas que oscilan entre el +0,20% y el +0,60%. El EuroStoxx 50 sube un 0,4% mientras el euro retrocede un 0,16% frente al dólar, llevando el par a la cota de 1,15930.
El principal factor macroeconómico que afecta a los mercados hoy es el petróleo crudo, que sube un 4% tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a las empresas rusas Rosneft y Lukoil. Esta noticia impulsó las acciones energéticas europeas y aumentó el riesgo de sanciones secundarias. El mercado también se centra en los próximos acontecimientos macroeconómicos, con la publicación mañana del informe del IPC estadounidense, que va con retraso. Los inversores siguen de cerca las tensiones geopolíticas, incluidas las señales de una desescalada comercial entre Estados Unidos y China.
Cotización del Dax 40
El Dax 40 corrige una décima y se sitúa como el peor índice entre los grandes parqués bursátiles del "Viejo Continente". El índice alemán ha cotizado en un estrecho rango de consolidación desde principios de mayo de 2025. Para los alcistas, el nivel clave a mantener es el soporte de los 24.000 puntos.
¿Cómo invertir en el Dax 40?
El Dax 40 en el soporte de 24.200 puntos
