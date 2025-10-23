El Dax 40 al ralentí de los índices europeos

Las bolsas europeas experimentan un ligero repunte, con subidas que oscilan entre el +0,20% y el +0,60%. El EuroStoxx 50 sube un 0,4% mientras el euro retrocede un 0,16% frente al dólar, llevando el par a la cota de 1,15930.

El principal factor macroeconómico que afecta a los mercados hoy es el petróleo crudo, que sube un 4% tras las sanciones impuestas por Estados Unidos a las empresas rusas Rosneft y Lukoil. Esta noticia impulsó las acciones energéticas europeas y aumentó el riesgo de sanciones secundarias. El mercado también se centra en los próximos acontecimientos macroeconómicos, con la publicación mañana del informe del IPC estadounidense, que va con retraso. Los inversores siguen de cerca las tensiones geopolíticas, incluidas las señales de una desescalada comercial entre Estados Unidos y China.

Cotización del Dax 40

El Dax 40 corrige una décima y se sitúa como el peor índice entre los grandes parqués bursátiles del "Viejo Continente". El índice alemán ha cotizado en un estrecho rango de consolidación desde principios de mayo de 2025. Para los alcistas, el nivel clave a mantener es el soporte de los 24.000 puntos.

Fuente: Plataforma de XTB

¿Cómo invertir en el Dax 40?

Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el (XDAX.DE). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.