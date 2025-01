El Dax 40 busca nuevos máximos 🏛️

Los índices bursátiles europeos cotizan al alza durante la sesión de hoy. El Dax 40 avanza un 0,12% intradía mientras que el CAC 40 francés suma un 0,73% en el mismo período. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El mercado europeo está experimentando una gran volatilidad. Destacan las empresas que representan los sectores de bienes de lujo, automoción, metalurgia y grandes farmacéuticas, en particular Novo Nordisk. Por su parte, el Dax 40 cesa su impulso alcista, aunque la escala del retroceso no es lo suficientemente grande como para anular la tendencia general que prevalece en el instrumento. El soporte más importante para el índice sigue siendo la EMA de 50 días y el techo reciente que rompió el índice en la zona de los 20.500 puntos. Noticias corporativas Las acciones de Burberry (BRBY.UK) suben hoy un 12% después de que los inversores acogieran con satisfacción las señales de mejora de la demanda de los productos de la empresa. La empresa informó de una caída del 4% en las ventas del tercer trimestre, menor de lo esperado, ayudada por una temporada navideña más fuerte en Estados Unidos. Los analistas esperaban una caída del 12% en las ventas comparables del tercer trimestre de Burberry. Monte dei Paschi di Siena (BMPS.IT) ha presentado una oferta de 13.300 millones de euros para recomprar todas las acciones del banco comercial Mediobanca (MB.IT), siete años después de que Italia rescatara al banco toscano para evitar una crisis más amplia del sector. MPS ofrece 23 de sus propias acciones por cada 10 acciones de Mediobanca ofrecidas, lo que equivale a una prima del 5% sobre el precio de cierre del jueves. Los inversores están preocupados de que la oferta relativamente bajo pueda dañar el balance de MPS. Fuente: Bloomberg Financial LP

