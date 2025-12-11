El DAX 40 cae ligeramente 📉

El sentimiento del mercado en la bolsa alemana es moderadamente optimista, aunque el índice Dax 40 ha perdido parte de sus subidas recientes. El índice de referencia alemán se mantiene por encima de los 24.000 puntos, pero ha bajado un modesto 0,2% en el día.

Noticias corporativas del DAX 40

Las acciones de Rheinmetall siguen subiendo tras la recomendación positiva de Bernstein ; mientras tanto, Ucrania ha presentado a Estados Unidos un plan de paz revisado con Rusia.

Las acciones de Carl Zeiss también cotizan al alza hoy, impulsadas por el crecimiento de los ingresos.

Delivery Hero se encuentra bajo presión tras los cambios de calificación de Citi y Cantor Fitzgerald.

Audi venderá una participación mayoritaria en el estudio de diseño italiano Italdesign Giugiaro SpA a la estadounidense UST.

La principal publicación macroeconómica a nivel mundial de hoy serán las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. (14:30 CET).

a pesar de la caída de más del 10% en Oracle (ORCL.US) tras sus resultados en EE. UU. El sector europeo del software presenta un buen rendimiento

Tras el cierre de Estados Unidos, Costco y Broadcom publicarán sus resultados. El índice se mantiene por encima de las dos medias móviles clave: la EMA50 (línea naranja) y la EMA200 (línea roja).

Gráfico horario del DAX 40

Fuente: xStation5

Las acciones de Carl Zeiss Meditec bajo presión



Carl Zeiss Meditec (AFX.DE) registró un sólido crecimiento interanual de los ingresos del cuarto trimestre de 2025, del 7,8%, hasta los 2.228 millones de euros, a pesar de un entorno de mercado complejo y las dificultades derivadas de los aranceles y las fluctuaciones cambiarias. Sin embargo, la acción cotiza hoy en nuevos mínimos históricos, en parte debido al impacto de los aranceles y a la intensificación de la competencia, que limita el potencial alcista.

• El beneficio por acción se situó en 1,61 euros, con un BPA ajustado de 1,90 euros, lo que confirma una mejora operativa estable.

• Las ventas de equipos crecieron un 2,3%, mientras que las de consumibles aumentaron un 15,2%, mejorando significativamente la calidad de los ingresos.

• La cartera de pedidos aumentó un impresionante 18,2% interanual hasta los 2.288 millones de euros, lo que indica una fuerte demanda para el próximo ejercicio fiscal.

• El EBITDA aumentó un 3,5% hasta los 258 millones de euros, aunque el margen disminuyó ligeramente hasta el 11,6% desde el 12% del año anterior.

• La compañía mantuvo una sólida posición competitiva en mercados clave como China y Japón, a pesar de la presión regulatoria y la creciente competencia local.

• Se espera que la integración de la unidad digital en los segmentos de negocio existentes impulse la eficiencia operativa y acelere el escalado de productos.

• La dirección prevé un crecimiento orgánico de los ingresos de un dígito medio el próximo año y unos ingresos de alrededor de 2.300 millones de euros, con un objetivo de margen EBITDA cercano al 12,5%.

• Durante los próximos 3 a 5 años, la compañía aspira a un crecimiento orgánico de un dígito medio-alto y un margen EBITDA del 16-20%, lo que indica claras ambiciones de expansión y mejora de la rentabilidad.

• La dirección destacó la importancia estratégica de mantener la presencia en China, señalando que la ausencia de este mercado podría suponer importantes riesgos para el negocio.

Los aranceles estadounidenses sumaron más de 10 millones de euros en costes, mientras que los efectos cambiarios negativos superaron los 20 millones de euros, lo que afectó considerablemente los márgenes del cuarto trimestre.

La creciente competencia de los actores locales y la incertidumbre regulatoria siguen siendo riesgos importantes para el segmento de tecnología médica en China.

El modelo VBP (compra basada en volumen) de China sigue presionando los precios y los márgenes, lo que plantea desafíos constantes para el sector.

Fuente: xStation5

Bernstein elevó la calificación de Rheinmetall (RHM.DE) a "superior rendimiento", con un precio objetivo de 2.050€ por acción. La acción alcanzó recientemente un máximo histórico de 2.000€ y actualmente cotiza aproximadamente un 20% por debajo de ese nivel.

Fuente: xStation5

Citi redujo su precio objetivo para Delivery Hero (DHER.DE) a 19€ por acción, mientras que Cantor Fitzgerald emitió una calificación "neutral" con un objetivo de 21,5€. Ambas recomendaciones sugieren un potencial de crecimiento limitado desde los niveles actuales.

Fuente: xStation5