📊¿Por qué las acciones de Oracle se desploman un 11%?

Las acciones de Oracle se están desplomando un 11% en el pre-mercado, lo que muestra el descontento de los inversores después de la presentación de resultados de ayer. ¿Qué es lo que no ha gustado al mercado?

Los resultados de Oracle decepcionan

En primer lugar, tenemos que analizar las principales cifras en las que Oracle se respalda para defender su estrategia. Los ingresos trimestrales del área de infraestructura de nube crecieron en un 68% interanual y fueron ya superiores a los de aplicaciones de nube, que crecieron en un 11% interanual. Esto concuerda con la estrategia de Oracle, que está aliándose con los grandes gigantes como OpenAI o Meta para proporcionarle capacidad de computación en sus centros de datos. Sin embargo, aquí ya podríamos ver el primer problema, y es que aunque esta línea de negocio proporcione un gran crecimiento, tiene menores ventajas competitivas de costes de cambio que la línea de aplicaciones en la nube. Esto hace a Oracle más vulnerable que si la mayor parte de los ingresos viniera de la parte de aplicaciones, que es donde mayor valor añadido dan las compañías de nube. De hecho, aunque suene muy sofisticado, la realidad es que los ingresos por infraestructura de nube es el equivalente a alquilar una habitación en el centro de Madrid, mientras que los ingresos por aplicaciones en la nube sería equivalente a alojarte en un hotel de 5 estrellas, donde el valor añadido es mucho mayor. Nótese que es un ejemplo que no tiene por qué ser 100% equivalente, pero de esta manera el inversor puede ver la diferencia entre ambas líneas es importante.

El margen de Oracle se deteriora

Otra consecuencia de esta migración de un negocio a otro es el impacto negativo en el margen bruto. En concreto, el margen bruto del negocio de nube y software ha caído desde el 77,1% en el segundo trimestre fiscal del 2025 hasta el 71,2% del segundo trimestre fiscal del 2026. Y esto no es algo de un trimestre, puesto que en el primer trimestre del 2026 el margen se ubicó en el 72,1%, mientras que en el primer trimestre del 2025 este fue del 77,2%. Es decir, no solo vemos un deterioro a nivel interanual, sino que dentro del propio año el margen se está deteriorando. Es cierto que los ingresos de software han experimentado una ligera caída del 0,8% y del 3,1% interanual en el primer y segundo trimestre del 2026, lo que perjudica también al margen por el apalancamiento operativo, pero desde luego no todo el deterioro del margen puede atribuirse a esa caída. Es decir, el negocio de Oracle migra a uno menos rentable. Se podría decir que aún está ganando escala, pero teniendo en cuenta que ya es la línea de negocio más importante cabe preguntarse en qué punto el apalancamiento operativo hará su efecto.

¿Es preocupante la deuda de Oracle?

Otra variante de todo el movimiento de Oracle es la deuda. En el último año la deuda neta (deuda menos caja) se ha incrementado en un 12,6%, lo que ha generado cierta preocupación entre los inversores. Si la comparamos con el EBITDA, no parece que esta nueva deuda vaya a generar demasiados problemas, ya que el ratio se ha ubicado en las 3,4-3,5 veces desde hace más de un año a pesar del aumento del endeudamiento.

Sin embargo, si lo comparamos con el flujo de caja libre el relato cambia completamente. Tanto es así, que el flujo de caja libre de los últimos 12 meses se ha ubicado en negativo en los dos últimos trimestres, reflejando el aumento del capex necesario para acometer la transformación del negocio. Estas inversiones se han multiplicado por 3 en los últimos trimestres, pero de momento no están generando el retorno que el mercado espera. A pesar de ello, la compañía ha incrementado su perspectivas de capex para el año completo y ya asciende a 50.000 millones de dólares.

En definitiva, la carrera en el sector de la IA es imposible que deje algunas compañías atrás, sobre todo cuando los inversores se cansen de financiar unos proyectos que no terminan de ser rentables. Sin embargo, hasta que se pare la música, estas empresas seguirán destinando miles de millones a centros de datos y el desarrollo de la IA





