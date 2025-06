El Dax 40 cae un 0,5% 📉

El sentimiento inversor en Europa refleja hoy un tono más cauteloso, con el Dax 40 retrocediendo medio punto porcentual, el CAC 40 cayendo un 0,082% y el FTSE perdiendo un 0,14%. La atención se centra en el sector de defensa alemán, donde seguimos observando una toma de beneficios tras las subidas de la semana pasada. Las acciones de Rheinmetall (RHM.DE) han bajado un 2,5%, prolongando un retroceso de casi el 10% desde sus máximos recientes. Cotización del Dax 40   Fuente: Bloomberg Finance L.P. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil El sector de defensa y Rheinmetall frenan sus subidas El sector de defensa alemán está experimentando una ola de toma de ganancias tras meses de sólido rendimiento. A pesar de los sólidos fundamentos a largo plazo, incluyendo una gran cartera de pedidos y una dinámica política favorable, muchas acciones parecen tener ahora su precio completo, según las exigentes valoraciones. El anuncio de la semana pasada de que Alemania planea aumentar el gasto en defensa al 3,5% del PIB tuvo una reacción moderada del mercado. Las acciones del Grupo RENK cayeron casi un 2% hoy, tras una caída de más del 6% el viernes pasado después de que BNP Paribas Exane rebajara la calificación de la acción de "Neutral" a "Inferior al rendimiento", con un precio objetivo de 72€, prácticamente en línea con el precio actual del mercado.

Rheinmetall recibió una mejora en su precio objetivo a 2.300 € con una calificación de "Superior al rendimiento", pero sus acciones cayeron el viernes y hoy han vuelto a caer más del 2%. HENSOLDT tampoco respondió positivamente a una mejora a "Neutral". Las valoraciones en todo el sector se han vuelto tan exigentes que incluso factores alcistas, como el aumento de los presupuestos gubernamentales de defensa, las oportunidades de fusiones y adquisiciones y las alianzas estratégicas, ya no impulsan significativamente la confianza de los inversores hacia Rheinmetall. La empresa también se enfrenta a limitaciones de capacidad de producción, y los mercados podrían cuestionar si el entorno favorable actual resistirá el paso del tiempo. Precio de las acciones de Rheinmetall  Fuente: xStation5 Valoración por múltiplos de Rheinmetall La relación precio-beneficio (PER) de la empresa se sitúa en 90, con un PER previsto de 57 para los próximos 12 meses, una cifra bastante ajustada para un fabricante industrial. Sin embargo, por otro lado, la inigualable capacidad de Rheinmetall en la producción europea de munición de artillería le proporciona poder de fijación de precios y consolida su posición en los próximos años. Sus márgenes se mantienen excepcionalmente sólidos, especialmente para una empresa de la industria pesada, una combinación poco común que refuerza el atractivo de la empresa a largo plazo.  Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.  Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance L.P.

