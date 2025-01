El Dax 40 cae un 1,3% 📉

Los mercados cotizan con dudas antes de la apertura de Wall Street, despu茅s de que las acciones relacionadas con la infraestructura de inteligencia artificial se est茅n desplomando. El motivo de la venta masiva es el modelo de inteligencia artificial DeepSeek V3, que se entren贸 en China con una inversi贸n m铆nima en comparaci贸n con sus hom贸logos estadounidenses como ChatGPT de OpenAI. Al mismo tiempo, la "IA china" iguala a las hom贸logas occidentales m谩s eficientes en las pruebas y las supera en algunos indicadores. Como resultado, el mercado teme que la situaci贸n conduzca a un cambio dr谩stico en el enfoque de escalada de la inteligencia artificial y reduzca el inter茅s de las empresas en construir enormes centros de datos o comprar chips de IA caros. La principal "v铆ctima" en el mercado de valores alem谩n es Siemens Energy, que se esperaba que obtuviera enormes ganancias de las inversiones en infraestructura en el sector de la IA, en EE. UU. (redes de datos). Las acciones de la empresa alemana caen m谩s del 20% en la sesi贸n de hoy. Sin embargo, como la participaci贸n de las acciones tecnol贸gicas en el 铆ndice es peque帽a, el Dax 40 cae relativamente poco en comparaci贸n con los 铆ndices estadounidenses. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 脥ndices Ifo de Alemania (enero): Expectativas: 84,2 pron贸stico 85 vs. 84,4 anterior.

Evaluaci贸n de la situaci贸n actual: 86,1 pron贸stico 85,4 vs. 85,1 anterior.

Clima empresarial: 85,1 pron贸stico 84,8 vs. 84,7 anterior. Cotizaci贸n del Dax 40 El Dax 40 registra ca铆das. Los valores relacionados con la tecnolog铆a, como Siemens Energy, S脺SS MicroTec y Aixtron, entre otros, son los que m谩s caen. Los ADRs de Nvidia, AMD, Tesla y Amazon sufren ca铆das. El 铆ndice se acerca a una prueba de la EMA200 en el intervalo horario. Fuente: xStation5

