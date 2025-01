Las acciones de Nvidia se hunden un 10% en el premercado

La irrupción de DeepSeek, la startup china de inteligencia artificial, está teniendo grandes consecuencias en los mercados mundiales. Las empresas de inteligencia artificial de Occidente están colapsando en la sesión de hoy, con Nvidia, la gran estrella del sector, a la cabeza. Los inversores observan con preocupación la irrupción de DeepSeek y están aprovechando la jornada para recoger beneficios y abandonar las acciones de muchas de las tecnológicas europeas, ante la posibilidad de que el sector de la IA esté sobrevalorado. Las acciones de Nvidia se desploman y lastran a otras tecnológicas Las acciones de Nvidia se están anotando una caída del 10% en el premercado ante la anticipación de algunos de sus inversores, que han optado por recoger beneficios y salir del valor, preocupados por las valoraciones demasiado altas que podría haber en todo el segmento encabezado por Nvidia. Todo se ha precipitado al conocer que la china DeepSeek sería capaz de emular funciones de Inteligencia Artificial sin usar los chips de Nvidia, compañía a la cual le siguen proyectando un alto crecimiento en las ventas para los próximos trimestres. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otra de las empresas íntimamente ligada a Nvidia (NVDA.US) y al comercio mundial de chips y semiconductores es ASML (ASML.NL), referencia tecnólogica europea, que hoy también se anota una mala sesión. ASML materializa hoy un 9,8% de caída en su precio por acción, lo que le supone una disminución de 25 mil millones de euros de capitalización bursátil en lo que va de mañana. Por su parte, el Nasdaq también pone en precio las dudas generadas por la irrupción en las descargas de Deepseek y su potencial desarrollo. El principal índice tecnológico del mundo cotiza con un 2,3% de descenso en el premercado. Precio de las acciones de Nvidia Precio de las acciones de Nvidia en su cotización en Alemania (Velas de 15 minutos)

Actualmente, las acciones de Nvidia cotizan con un 10,7% de caída, en los 123,4 euros por título.

en los 123,4 euros por título. Fuente : Xstation5

