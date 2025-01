El Dax 40 continúa su repunte y sigue teniendo avances

El optimismo generalizado de los inversores en los mercados europeos se refleja en las jornadas de hoy, en las que el índice italiano y el suizo encabezan las subidas. El sentimiento positivo también se refleja en el índice alemán DAX 40, que está subiendo alrededor de un 0,5% y continúa su repunte de Año Nuevo. El índice alemán se acerca al umbral de los 20.450 puntos, tras haber subido un 2,7% desde principios de año. El sector de defensa europeo está experimentando fuertes avances, impulsado por las declaraciones de Donald Trump, que sugiere la necesidad de aumentar el gasto en defensa de los miembros de la OTAN. El presidente electo de Estados Unidos enfatizó durante la conferencia de ayer la necesidad de aumentar el gasto hasta el 5% del PIB, más del doble del objetivo actual. Desde las elecciones estadounidenses, las empresas de defensa han superado significativamente al mercado europeo en general, y las últimas declaraciones de Trump respaldan aún más el sentimiento positivo del sector. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Dax 40 Las empresas de defensa europeas están registrando mayores ganancias que el mercado europeo en general. Fuente: Bloomberg Finance L.P. En el mercado alemán, Rheinmetall lidera las ganancias, subiendo casi un 5% en medio de un fuerte sentimiento hacia el sector. Otros resultados notables incluyen Heidelberg Materials (+3,9%) y Continental (+1,9%). Siemens Energy es el más débil en el índice, cayendo más del 5%. Por sectores, el peor sentimiento se observa en Servicios públicos (-0,5%) y Bienes raíces (-0,2%), mientras que TI (+1,2%) y Finanzas (+0,8%) muestran el crecimiento más fuerte. En el mercado alemán, el 65% de los activos están registrando avances. Desglose del índice DAX por sectores. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Volatilidad en las bolsas europeas. Fuente: xStation El contrato de futuros del DAX 40 está alcanzando nuevos máximos, superando el nivel de 20.569 puntos. Con la ruptura por encima de la resistencia de 20.459 puntos, el comportamiento reciente del contrato sugiere un objetivo alcista potencial de 21.111 puntos. En caso de un retroceso por debajo del nivel de 20.460 puntos, el primer soporte se ubica en 19.870 puntos. Fuente: xStation. Noticias de empresas del Dax 40 TeamViewer (TMV.DE) ha anunciado unos resultados preliminares para 2024 que han superado tanto sus propias expectativas como las previsiones de consenso del mercado . La empresa ha estimado que sus ingresos para 2024 alcanzarán los 671 millones de euros, superando así la previsión de 665,1 millones de euros. La propia TeamViewer había previsto unos ingresos en el rango de 662-668 millones de euros. El principal factor que ha contribuido a superar las expectativas ha sido el rendimiento significativamente mejor de su segmento de grandes empresas en las últimas semanas del cuarto trimestre. A pesar de estos sólidos resultados preliminares, la previsión del margen EBITDA ajustado para 2024 se mantiene sin cambios en el 44%. La acción ha subido hoy casi un 10%.

Rheinmetall (RHM.DE) ha subido casi un 5% tras la rueda de prensa de ayer de Donald Trump, durante la que el presidente estadounidense entrante hizo hincapié en la necesidad de aumentar el gasto de defensa de la OTAN. Además de la recuperación del sector en general, Rheinmetall también se está beneficiando de la confirmación de un contrato para 120 puestos de ayuda móviles para las fuerzas armadas alemanas. El pedido está valorado en varias decenas de millones de euros y se espera que se firme oficialmente en enero de este año. Las entregas iniciales están previstas para diciembre de 2025.

Siemens Energy (ENR.DE) es una de las empresas con peores resultados del mercado alemán en la actualidad, con una caída de más del 5%. La caída se produce tras una rebaja de la calificación de Kepler Cheuvreux de "Comprar" a "Mantener". Los inversores también están preocupados por el futuro de los principales proyectos de parques eólicos de la empresa después de que los comentarios de ayer de Donald Trump sugirieran detener la construcción de parques eólicos.

con una caída de más del 5%. La caída se produce tras una rebaja de la calificación de Kepler Cheuvreux de "Comprar" a "Mantener". Los inversores también están preocupados por el futuro de los principales proyectos de parques eólicos de la empresa después de que los comentarios de ayer de Donald Trump sugirieran detener la construcción de parques eólicos. Mynaric (M0YN.DE) ha bajado más del 20% después de que la empresa rebajara sus previsiones financieras para todo el año 2024. Mynaric espera ahora unos ingresos de 14,1 millones de euros, en comparación con su previsión anterior de 16-24 millones de euros. La empresa también estima que los pedidos en su segmento de terminales de comunicaciones ópticas cayeron a 787, en comparación con las estimaciones anteriores de 800-1.000 pedidos. ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

