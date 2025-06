El Dax 40 cotiza en la media móvil de 50 días 💡

Las bolsas europeas cotizan ligeramente a la baja mientras los inversores esperan la decisi贸n de la Fed sobre los tipos de inter茅s y nuevas novedades sobre el conflicto en Oriente Medio. En el mercado al contado, el Dax 40 baja un 0,4%, el CAC 40 franc茅s un 0,13% y el FTSE 100 brit谩nico sube un 0,17%. El Dax 40 cotiza hoy en la zona de la media m贸vil exponencial (EMA) de 50 d铆as. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation Cotizaci贸n del Dax 40 El Dax 40 muestra una ligera subida durante la sesi贸n de hoy, aunque el instrumento a煤n se encuentra en la zona de soporte de la media m贸vil exponencial de 50 d铆as (l铆nea azul en el gr谩fico). Mientras el Dax 40 se mantenga por encima de esta zona, la tendencia alcista general se mantiene estable (seg煤n lo definido por las medias m贸viles exponenciales). El indicador RSI de 14 d铆as se sit煤a por debajo de los 45 puntos por primera vez desde principios de abril de este a帽o. Noticias corporativas del Dax 40 Gerresheimer AG (GXI.DE) declar贸 en un comunicado que las negociaciones entre KPS Capital Partners y Warburg Pincus para adquirir GXI contin煤an, a pesar de informes previos que indicaban su abandono. Las acciones de la compa帽铆a se han revalorizado hoy m谩s de un 7,5%. Los analistas de Morgan Stanley han rebajado la calificaci贸n de UBS Group AG (UBSG.CH) de "equal weight" a "underweight". El precio objetivo se establece en 26 CHF por acci贸n. Airbus SE (AIR.DE) planea un mayor pago de dividendos a los accionistas, ya que los beneficios se mantienen resilientes a pesar de la incertidumbre sobre los aranceles y los problemas en la cadena de suministro que han ralentizado las entregas de aviones. La compa帽铆a aumentar谩 su ratio de pago de dividendos del 30% al 50%. Fuente: Bloomberg Financial LP

