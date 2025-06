¿Mantendrá la FED los tipos de interés sin cambios?

Esta tarde tiene lugar una nueva reunión de la FED. Los mercados descuentan con un 100% de probabilidad que los tipos de interés se mantendrán sin cambios por cuarta vez consecutiva, algo que no gustará al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que en repetidas ocasiones ha criticado al presidente de la FED llamándole “Mr. Too Late”, argumentando que el resto de bancos centrales del mundo continúan recortando los tipos de interés. De hecho, los recortaron 15 veces en mayo, el ritmo mensual más rápido de este año y una de las mayores marcas de recortes de tipos de este siglo. A pesar de estos movimientos, los miembros de la FED siguen maniatados ante la situación económica actual. Los aranceles del presidente Donald Trump, que deberían de impulsar al alza los precios, todavía no se han mostrado en los datos económicos, y la inflación mantiene un proceso de desinflación superior a lo esperado. Además, los últimos eventos en Oriente Medio están empujando a máximos de los últimos meses al precio del petróleo, un incremento que eleva la incertidumbre geopolítica y que debería servir de freno al proceso de recorte de tipos. En este sentido, esperamos que la FED muestre su preocupación sobre esta escalada en la propia declaración que publicarán a las 20:00 horas. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Por otro lado, los datos económicos empiezan a mostrar algunos síntomas de debilidad. En las últimas semanas los datos de PMI se han resentido, especialmente en el sector servicios, y el crecimiento del PIB ha mostrado una tendencia negativa. Además, ayer se publicaron una batería de datos a la baja, tanto en las ventas minoristas como en el sector de la vivienda o la producción industrial, que también pueden influir en la decisión de la FED. ¿Qué esperar de la reunión de la FED? Aunque la FED decida mantener los tipos de interés sin cambios, las proyecciones económicas, el diagrama de puntos y la conferencia de prensa posterior de Jerome Powell serán los puntos clave del día. En los análisis publicados por la FED el pasado mes de marzo, el crecimiento económico esperado de 2025 fue revisado a la baja, mientras que la inflación y el desempleo fueron corregidos al alza. En la reunión de hoy, esperamos que se vuelvan a reducir las estimaciones económicas y que aumenten las expectativas de una mayor inflación. Para nosotros, el principal punto de debate de la reunión de la FED de hoy será el desempleo, ya que un nivel superior al 4,5% podría generar muchas dudas en los mercados financieros. Respecto al diagrama de puntos, nos sorprendió el comportamiento optimista de los mercados el pasado mes de marzo. La mayoría de los miembros de la FED estimaron que en 2025 habría dos recortes de tipos, lo cual se mantenía en línea con lo esperado en las últimas proyecciones de diciembre de 2024, cuando la guerra arancelaria aún no estaba entre los principales temas de debate. Sin embargo, la media del diagrama de puntos indicaba un sólo recorte. Este punto será clave, dado que no descartamos que en esta ocasión haya más miembros de la FED que piensen que debería haber un único recorte de tipos. Los mercados anticipan en estos momentos que el próximo recorte de tipos de la FED no se producirá hasta, al menos, el mes de septiembre y que otro recorte de tipos podría suceder en diciembre. Powell probablemente intentará evitar hacer declaraciones demasiado claras sobre la trayectoria de los tipos de interés para este año, pero eso no evitará que se le pregunte sobre por qué no se han acometido aún recortes de tipos, teniendo la inflación a la baja y el desempleo controlado. Ante ello, es probable que señale que el riesgo de que los precios aún puedan aumentar, especialmente si los aranceles entran en vigor a finales de este verano, tal como está programado. Nosotros vemos muy difícil que en la situación actual puedan recortarse los tipos de interés. En estos momentos, vemos más probable un escenario en el que la FED no pueda reducir los tipos de interés a lo largo del año, lo cual podría tener fuertes consecuencias en los mercados.

