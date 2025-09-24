El Dax 40 en consolidación a pesar de la fortaleza de las acciones de defensa

Los índices bursátiles europeos registraron ligeras ganancias durante la sesión del miércoles. Los contratos del Dax 40 suben actualmente más de un 0,1%, mientras que los EuroStoxx avanzan un 0,03%. Hoy no se publican muchos datos importantes. La atención de los inversores podría centrarse en parte en los datos del Departamento de Energía (DOE) sobre los inventarios de petróleo de EE. UU.

Volatilidad actual en el mercado europeo en general. Fuente: xStation

Noticias de empresas:

Las acciones europeas de defensa subieron hoy tras las declaraciones de Donald Trump, en las que instó a los países de la OTAN a derribar los aviones rusos que violan su espacio aéreo. El expresidente estadounidense también se mostró más favorable a las posibilidades de victoria de Ucrania, sugiriendo que Kiev podría recuperar todos los territorios ocupados por Rusia desde 2022. El presidente Volodímir Zelenski reaccionó positivamente a estas declaraciones, calificándolas de "gran cambio" en la postura de Trump. Puede leer más aquí.

Las acciones de Bechtle (BC8.DE) subieron un 4,1% y las de Cancom (COK.DE) un 3,4% después de que BNP Paribas Exane expresara un mayor optimismo sobre los proveedores de TI alemanes, contando con un mayor gasto público, estímulos económicos y un ciclo de reemplazo de computadoras. Desde finales de 2023, estas empresas han lidiado con la débil situación económica en Alemania y una disminución del gasto público tras las elecciones anticipadas de febrero de 2025, lo que ha dado lugar a una serie de advertencias sobre beneficios. Como resultado, BNP elevó su recomendación para Bechtle de "inferior" a "superior", elevando su precio objetivo de 36 € a 47 €, y modificó la calificación de Cancom de "inferior" a "neutral".

JD Sports (JD.UK) reportó un beneficio ajustado antes de impuestos de 351 millones de libras en el primer semestre, un 14 % menos que en el mismo periodo del año anterior y por debajo de las expectativas de los analistas (364,2 millones de libras). Los ingresos aumentaron un 18 % interanual, hasta los 5.940 millones de libras, superando las previsiones, principalmente gracias al segmento de Conceptos Complementarios, cuyas ventas se duplicaron con creces hasta los 1.570 millones de libras. El margen bruto disminuyó ligeramente, hasta el 48 %, desde el 48,6 % del año anterior, pero se mantuvo ligeramente por encima del consenso. La compañía anunció un segundo programa de recompra de acciones por valor de 100 millones de libras y mantiene su previsión de beneficios para el ejercicio 2026 en línea con las expectativas del mercado. La dirección se mantiene cautelosa respecto al entorno comercial en el segundo semestre del año, pero no prevé un impacto significativo de los aranceles estadounidenses en los resultados. Las acciones de la compañía han bajado un 1,8 %.

Acciones de los analistas:

ACTUALIZACIONES:

BNPP Exane elevó su recomendación a "superar"; precio objetivo: 47 €.

BNPP Exane elevó su recomendación a "neutral"; precio objetivo: 25 €.

ABG elevó su recomendación a "comprar"; precio objetivo: 300 NOK.

REBAJAS DE CALIFICACIÓN:

Deutsche Bank rebajó su recomendación a "mantener"; precio objetivo: 16 €.

Bankhaus Metzler rebajó su recomendación a "vender"; precio objetivo: 31 €.

JPMorgan rebajó su recomendación a "neutral" para Swiss Re. PT 160 CHF.

INICIACIONES:

Var Energi recibió una nueva calificación de "compra" de Citi: PT 46 NOK.

Más información de empresas alemanas incluidas en el índice Dax 40. Fuente: Bloomberg Financial LP