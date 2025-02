El Dax 40, en el soporte de los 22.000 puntos

Los mercados europeos muestran una tendencia mayoritariamente positiva, con la mayoría de los índices en leve alza. El Dax 40 de Alemania sube un 0,1% durante la sesión del lunes y alcanzó nuevos máximos históricos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el mercado europeo en general, observamos sentimientos encontrados entre los principales sectores económicos. El sector petrolero está teniendo un buen desempeño tras los resultados de BP. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 alemán está ganando terreno hoy y se encuentra de nuevo en la zona de máximos históricos. El soporte más importante para el índice sigue siendo invariablemente la EMA de 50 días (curva azul en el gráfico) y el área de soporte de la zona de consolidación cerca de los 21.230 puntos. Técnicamente, sigue manteniendo una tendencia alcista estable todo el tiempo. Fuente: xStation Noticias de empresas Las acciones de Kering (KER.FR) han subido hasta un 6,7% hoy después de que los resultados del propietario de Gucci mostraran una ligera mejora en los artículos de cuero. Sin embargo, en última instancia, estas ganancias no pudieron mantenerse, ya que en el momento de escribir este informe las acciones de la empresa habían borrado por completo estos movimientos. A continuación, encontrará los resultados más importantes del informe publicado: Resultados de Kering en el cuarto trimestre Ingresos comparables -12%, estimaciones -13,3%

Ingresos 4.390 millones de euros, -12% interanual, estimaciones 4.240 millones de euros

Ingresos de Gucci 1.920 millones de euros, -24% interanual, estimaciones 1.950 millones de euros

Ingresos de Yves Saint Laurent 770 millones de euros, -7,8% interanual, estimaciones 738,2 millones de euros

Ingresos de Bottega Veneta 480 millones de euros, +11% interanual, estimaciones 452,1 millones de euros

Ingresos de Otras Casas 818 millones de euros, -4,1% interanual, estimaciones 786,3 millones de euros

Ingresos de Gafas y Corporativos 434 millones de euros, +19% interanual, estimaciones 405 millones de euros Resultados para 2024 Ingresos comparables -12%, estimaciones -11,6%

Ingresos 17.190 millones de euros, -12% interanual, estimación 17.010 millones de euros

Margen Ebitda 27,1% vs. 33,6% interanual, estimación 25,1%

Beneficio neto 1.130 millones de euros, -62% interanual, estimación 1.310 millones de euros

Dividendo por acción 6 €, estimación 6,53 € Claves de los resultados de Kering: Los resultados de Kering pueden tranquilizar a algunos inversores de que las tendencias están mejorando moderadamente. Sin embargo, esto no cambia el hecho de que la empresa aún tiene mucho trabajo por delante para volver de forma permanente a la trayectoria de crecimiento de hace varios años. La aceleración del crecimiento de los ingresos de la marca es gratificante, pero menos pronunciada que para otras marcas. Para los inversores, la cuestión clave a corto plazo puede ser quién asumirá el papel de director creativo de la marca Gucci después de la reciente salida de Sabato De Sarno. Las acciones del gigante petrolero BP (BP.UK) también están muy demandadas. Las acciones de la compañía pierden actualmente un 0,4%, pero a principios de la sesión abrieron con un gap alcista. La atención se centró principalmente en una esperada revisión de la estrategia de la compañía para los próximos años, que se espera que mejore sus fundamentos empresariales. BP confirmó sus planes de recomprar acciones por valor de 1.750 millones de dólares durante el trimestre actual. Resultados de BP en el cuarto trimestre Ebit ajustado 4.030 millones de dólares, estimado 3.880 millones de dólares

Beneficio neto ajustado 1.170 millones de dólares, estimado 1.300 millones de dólares

Gastos de capital 3.890 millones de dólares, estimado 3.370 millones de dólares

Flujo de caja de las operaciones 7.430 millones de dólares, estimado 6.130 millones de dólares

Deuda neta 23.000 millones de dólares, estimado 23.990 millones de dólares

Ratio de endeudamiento 22,7%, estimado 23,9%

BPA ajustado 7,36c, previsto 8,43c

Dividendo por acción 8.000c, estimado 8.000c UniCredit SpA (UCG.IT) no logró impresionar a los inversores con su promesa de obtener más dinero en los próximos años y con su informe general del cuarto trimestre. UniCredit advirtió que las tasas de interés más bajas y el cierre de sus operaciones en Rusia significaban que el beneficio ajustado se mantendría estable este año. Resultados del cuarto trimestre de 2024 de UniCredit:

Ingresos 6.000 millones de euros (estimación 5.870 millones de euros)

Beneficio neto 1.970 millones de euros (estimación 1.620 millones de euros)

Ingresos netos por intereses 3.650 millones de euros (estimación 3.470 millones de euros)

Ingresos por comisiones 1.980 millones de euros (estimación 1.960 millones de euros) ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax Alemán, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.