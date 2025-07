El Ibex 35 pierde los 14.000 puntos arrastrado por la incertidumbre global

El Ibex 35 cierra la sesión en terreno negativo, perdiendo el nivel de los 14.000 puntos en una jornada marcada por la baja actividad debido al festivo del Día de la Independencia en Estados Unidos. El comportamiento de las empresas cíclicas y las tensiones comerciales internacionales han sido los principales factores que han lastrado al índice español. La creciente incertidumbre global se intensificó tras las recientes amenazas del presidente de EE. UU., quien advirtió que podría imponer aranceles unilaterales de hasta el 70% a sus socios comerciales. Este discurso ha afectado negativamente a la confianza de los inversores. En Europa, se asume que alcanzar un acuerdo antes de la fecha límite será complicado, lo que ha generado presión adicional sobre los mercados. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En este contexto, sectores clave como las acereras y la banca cerraron en rojo, contribuyendo a la caída del Ibex 35. Banco Sabadell impulsa al sector financiero en medio de la OPA de BBVA A pesar del contexto bajista, Banco Sabadell destacó entre los bancos del Ibex 35, registrando una subida significativa tras concretarse la venta de TSB al Banco Santander. Esta operación, valorada a un múltiplo elevado poco habitual en el sector, añade complejidad a la OPA lanzada por BBVA. El banco catalán sigue cotizando alrededor de un 12% por encima del precio ofertado por BBVA, lo que supone una prima negativa de aproximadamente 0,34€ por acción para el inversor que acepte la OPA. Aunque se espera una posible mejora de la oferta, el veto temporal del Gobierno reduce el atractivo inmediato de la operación para los accionistas de Sabadell. Repsol e Inditex presionan a la baja al Ibex 35 Otros valores clave del Ibex 35 como Inditex y ACS también cerraron con caídas, reflejando la debilidad general del mercado. Repsol, en particular, baja, afectada por la caída del precio del petróleo a la espera de una nueva reunión de la OPEP+, en la que se podría anunciar un incremento en la producción. Acciona Energía lidera las subidas gracias al impulso fiscal de EE. UU. En contraste, Acciona Energía volvió a situarse entre las principales subidas del día dentro del Ibex 35, beneficiada por la última reforma fiscal aprobada en el Senado estadounidense. La nueva normativa se muestra más favorable hacia las energías renovables, un sector duramente criticado por Trump en el pasado. Tensión diplomática entre Europa y China afecta al sentimiento de mercado El panorama europeo tampoco fue alentador. La tensión diplomática con China ha escalado en los últimos días, tras conocerse que Pekín cancelará parte de una cumbre prevista con líderes de la UE. Además, el gobierno chino impuso derechos antidumping al brandy europeo durante cinco años, aunque dejó fuera a los principales productores de coñac que se comprometieron a mantener precios mínimos. Bonos europeos y commodities: estabilidad con matices En renta fija, los bonos europeos mostraron fortaleza, mientras que los británicos apenas registraron cambios tras las ventas impulsadas por preocupaciones fiscales. La rentabilidad del bono a 10 años del Reino Unido bajó a 4,53%, frente al 4,45% del martes. En materias primas, el mercado se mantuvo estable ante la falta de movimientos significativos en el dólar estadounidense. El oro repuntó ante los temores de inflación, mientras que el petróleo y el bitcoin mostraron descensos leves respecto a sus máximos recientes.

