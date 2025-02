El Dax 40 en máximos históricos

Los parqués bursátiles europeos cotizan con un sentimiento mixto a la espera de los datos clave del IPC de Estados Unidos. Los mercados no logran orientarse en una dirección común por el momento, pero eso podría cambiar después de las 14:30, cuando se publique el informe clave de inflación desde la perspectiva de la Fed. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el mercado europeo estamos viendo sentimientos encontrados entre los principales sectores. El sector de bebidas alcohólicas está teniendo un buen desempeño, en medio de una reacción positiva a los resultados de Heineken. Fuente: xStation Cotización del Dax 40 El Dax 40 gana terreno y vuelve a la zona de máximos históricos, tras anotarse una leve subida del 0,28%. El soporte más importante para el índice sigue siendo la media móvil de 50 días (curva azul en el gráfico) y la zona de soporte de la zona de consolidación cerca de los 21.230 puntos. Noticias corporativas Las acciones de Heineken (HEIA.NL) suben un 11,5% en la sesión de hoy, después de que la cervecera anunciara unos resultados anuales mejores de lo esperado y anunciara una recompra de acciones por valor de 1.500 millones de euros. La previsión para 2025 está en línea con el consenso desarrollado por la empresa, por lo que no hay sorpresas por ese lado. Sin embargo, el aumento de los beneficios por acción debería llevar a un aumento de las estimaciones de consenso para el próximo año a pesar de los comentarios cautelosos de la dirección. La empresa prevé un crecimiento del beneficio operativo ajustado de entre el +4% y el +8%. Para el conjunto del 2025, Heineken espera un mayor crecimiento del volumen y de los ingresos. Fuente: xStation Siemens Energy (ENR.DE) ha presentado sus resultados del primer trimestre, que están en línea con las cifras anunciadas previamente. Los inversores se centrarán ahora en una conferencia telefónica con la dirección de la firma, que podría proporcionar la hoja de ruta del futuro de la empresa, que espera que el beneficio neto sea cercano a cero en el ejercicio fiscal 2025, excluyendo los supuestos efectos especiales positivos tras la escisión del negocio eléctrico de Siemens Limited, India. Siemens Gamesa asume una disminución de los ingresos comparables del 9% al 5% y un beneficio negativo antes de efectos especiales de unos 1.300 millones de euros en el ejercicio fiscal 2025. Fuente: Bloomberg Financial LP

