Redeia mantiene sus beneficios pese al apagón

Redeia ha presentado hoy sus resultados para el primer semestre de 2025. La antigua Red Eléctrica presenta unas cuentas lineales con respecto al ejercicio de 2024, reflejando estabilidad y resistencia operativa a pesar del apagón que sufrió España el pasado mes de abril. Tras la publicación, no obstantre, las acciones de Redeia han corregido un 0,5%, situándose en la zona bajista del Ibex 35. ¿Qué hay detrás? Fuente: Redeia Cifras clave de los resultados del segundo trimestre del 2025 de Redeia El beneficio neto de Redeia alcanzó los 269,5 millones de euros, prácticamente igual que en 2024 , lo que demuestra capacidad para mantener la rentabilidad pese a las condiciones del entorno.

La cifra de negocios creció un 2,7% hasta los 811,9 millones de euros, impulsada principalmente por la actividad en infraestructuras eléctricas nacionales.

El EBITDA subió un 2,8% hasta los 636 millones, y el EBIT lo hizo un 3,7%, señalando mejoras en eficiencia y control de costes.

La deuda financiera neta se sitúa en 5.539,4 millones , un aumento asociado al esfuerzo inversor, especialmente en proyectos de interconexión, aunque compensado parcialmente por la generación de caja operativa.

Por áreas, la actividad principal (infraestructura eléctrica nacional) representa la mayor parte del negocio, con 714,9 millones (+3,4%), seguida de transmisión internacional (72,2 millones) y fibra óptica (74,5 millones). En cuanto a riesgos extraordinarios, no se han registrado provisiones por el apagón del 28 de abril, considerando la propia compañía que no tendrá impacto financiero relevante. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Opinión del Equipo de Análisis de XTB España sobre los resultados de Redeia Desde XTB queremos destacar los siguientes puntos de los resultados de Redeia : Solidez en generación de ingresos y beneficio.

Mejora de márgenes operativos y disciplina financiera.

Mantenimiento de inversiones en el plan estratégico, sin presión relevante sobre la estructura financiera.

Posicionamiento resiliente ante potenciales riesgos regulatorios u operativos. Los resultados permiten a Redeia afrontar la segunda mitad del año con una posición financiera robusta y expectativas de continuidad en su política de dividendos y crecimiento moderado. En este sentido, conviene recordar que a principios de julio la compañía repartió su último dividendo, valorado en 0,6 euros brutos por título. A pesar de la caída registrada en la jornada de hoy, en el acumulado del 2025 las acciones de Redeia cotizan en positivo, con una subida del 3,3%. ¿Cómo comprar acciones de Redeia? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar acciones de Redeia (RED.ES) para invertir en la compañía. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

