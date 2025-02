El Dax 40 extiende las subidas en el último día del mes

Los índices bursátiles europeos cotizan al alza durante la sesión de hoy. El Dax 40 sube actualmente un 0,25% en términos intradía mientras que el CAC 40 suma un 0,4% en el mismo período. La atención de los inversores se centra hoy en los resultados trimestrales de las empresas y el informe PCE de Estados Unidos. Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation Cotización del Dax 40 Noticias corporativas Commerzbank (CBK.DE) ha anunciado un resultado neto de hasta 2.700 millones de euros en 2024 (los analistas esperaban 2.470 millones de euros), mientras que los ingresos aumentaron un 6% hasta los 11.100 millones de euros gracias a la fuerte actividad de los clientes, según ha informado la empresa. La rentabilidad sobre el capital social aumentó hasta el 9,2% (en 2023 fue del 7,7%). Se espera que el dividendo sea de 0,65 euros por acción. Las acciones de Commerzbank suben hoy un 1%. Novartis (NOVN.CH) ha publicado sus resultados financieros, que muestran un beneficio neto ajustado muy por encima de las estimaciones de los analistas, ya que las ventas de su aclamado fármaco contra la insuficiencia cardíaca Entresto y el nuevo fármaco contra la esclerosis múltiple Kesimpta superaron las previsiones. El beneficio neto del cuarto trimestre, ajustado por partidas especiales, aumentó un 26% hasta los 3.930 millones de dólares (los analistas esperaban 3.640 millones de dólares).

El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.

XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.

El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.

Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.