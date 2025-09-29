El Dax 40 mantiene un crecimiento cauteloso

La sesión bursátil europea de hoy se desarrolla con un clima moderadamente positivo: la mayoría de los índices principales registran avances y los inversores se benefician de la mejora en la confianza en los mercados globales. El Dax 40 alemán sigue esta tendencia, registrando subidas y alineándose con la tendencia general de las bolsas europeas.
El desarrollo de la sesión también podría verse influenciado por las declaraciones de los representantes de la Fed y del BCE, que se analizarán cuidadosamente en busca de pistas sobre la dirección de la política monetaria.
Empieza a invertir hoyHazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil
Fuente: Bloomberg Finance LP
Los índices europeos se ven impulsados principalmente por empresas de los sectores médico, minero, de energías renovables y de TI. Por otro lado, la banca y el comercio minorista ejercen presión sobre las cotizaciones; estos segmentos se mantienen en retroceso debido a la preocupación por la disminución del consumo y los posibles desafíos regulatorios en el sector financiero.
Datos macroeconómicos:
Ventas minoristas en España:
- Real: 4,5 % interanual
- Anterior: 4,7 % interanual
Índice de Precios al Consumo (IPC) en España:
- Real: -0,4 % intermensual
- Previsión: -0,2 % intermensual
- Anterior: 0,0 % intermensual
En España, la inflación de hoy atrajo la atención, ya que resultó ser negativa y peor de lo previsto, lo que generó preocupación sobre la situación de la economía local y el riesgo de una deflación más profunda. Por otro lado, los datos de ventas minoristas destacaron positivamente, indicando una mejora en la demanda de los consumidores, lo que compensó parcialmente el panorama pesimista de la inflación.
- Sentimiento Económico de la Eurozona (septiembre):
- Sentimiento Económico: 95,5 (Previsto: 95,2. Anterior: 95,2)
- Sentimiento del Consumidor: -14,9 (Previsto: -14,9. Anterior: -15,5)
- Sentimiento Industrial: -10,3 (Previsto: -10,9. Anterior: -10,3)
- Sentimiento de los Servicios: 3,6 (Previsto: 3,7. Anterior: 3,6)
Los datos de la eurozona mostraron un tono moderadamente positivo. En la mayoría de los segmentos de la economía, los resultados fueron mejores de lo esperado, lo que respalda la imagen de estabilización económica. Sin embargo, cabe recordar que la tendencia de los datos sigue siendo negativa. El sector y los consumidores expresan especial preocupación. Los indicadores cayeron por debajo de las previsiones, lo que sugiere que la presión para desacelerar la actividad en este ámbito sigue siendo evidente.
Noticias de empresas
Lufthansa (LHA.DE) - La aerolínea anunció el despido de 4.000 empleados para proteger sus márgenes. El precio de sus acciones subió aproximadamente un 1,6 %.
Kloeckner (KCO.DE): El productor de acero anunció la venta de sus plantas en EE. UU. La compañía ganó más del 3,5 %.
Otro día de crecimiento para las empresas de defensa: Rolls-Royce (RR.UK), Rheinmetall (RHM.DE) y Hensoldt (HAD.DE) subieron más del 1 % en medio del aumento de pedidos y las tensiones geopolíticas.
NIBE Industrier (NIBEB.SE): La empresa de energías renovables recibió una serie de recomendaciones de bancos de inversión. El precio de sus acciones subió un 6 %.
UCB (UCB.BE): La empresa belga de biotecnología subió más del 15 % tras anunciar resultados de investigación muy prometedores sobre su nueva terapia.
El contenido que se presenta en la sección de FORMACIÓN sólo tiene fines informativos, educativos y de apoyo para utilizar la plataforma. El material presentado, incluyendo los análisis, precios, opiniones u otros contenidos, no es una recomendación de inversión o información que recomiende o sugiera una estrategia de inversión ni se incluye en el ámbito del asesoramiento en materia de inversión recogido en la Ley 6/2023 de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión (artículo 125.1 g). Este vídeo se ha preparado sin tener en cuenta las necesidades del cliente ni su situación financiera individual.
XTB no aceptará responsabilidad por ningún tipo de pérdidas o daños, incluyendo, entre otros, cualquier lucro cesante, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o dependencia de la información incluida en este vídeo. XTB S.A. no es responsable de las acciones u omisiones del cliente, especialmente por la adquisición o disposición de instrumentos financieros, realizados con base en la información que contiene este vídeo.
El rendimiento pasado no es necesariamente indicativo de resultados futuros y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo.
Copyright © XTB S.A. Todos los derechos reservados. Está prohibido copiar, modificar y distribuir este vídeo sin el consentimiento expreso de XTB S.A.